Aprovecha las sobras del día anterior con esta receta de gyozas fáciles de preparar

Muchas veces nos encontramos frente al dilema de qué hacer con las sobras de comida. Esa salsa boloñesa que quedó del día anterior puede parecer poco inspiradora, pero con un poco de creatividad puede convertirse en un plato totalmente nuevo y delicioso.

La clave de todo esto está en reinventar los restos de manera sencilla y sabrosa. Y una de las formas más fáciles y divertidas de aprovechar las sobras de la nevera es preparando empanadillas o gyozas, como prefieras llamarlas.

Para esta receta que nos enseña la influencer Rebeca Terán, solo necesitas las sobras de la carne de ayer y unas obleas de masa muy fáciles de preparar. Este pequeño truco de reciclaje culinario permite transformar unas simples sobras en una comida distinta, perfecta y deliciosa para no desperdiciar nada.

Qué necesitas

Para aprovechar las sobras que tengas en la nevera y hacer unas deliciosas gyozas, necesitas estos ingredientes:

Sobras que puedan servir de relleno, como boloñesa, champiñones, pollo o care, entre otros ejemplos.

195 gramos de harina

90 mililitros de agua hirviendo

Una pizca de sal

Gyozas | Freepik

Paso a paso

Para hacer la masa de las empanadillas, tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. En un bol grande coloca la harina y agrega una pizca de sal, que quede integrada.

2. Vierte el agua hirviendo poco a poco sobre la harina y mezcla con una cuchara o una espátula.

3. Cuando la mezcla esté tibia, amasa con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave.

5. Envuelve la masa en papel film o en un paño para que no pierda humedad.

6. Deja reposar la masa durante aproximadamente una hora a temperatura ambiente, es decir, fuera de la nevera.

7. Una vez haya pasado el tiempo, quítale el envoltorio y amásala de forma que quede como un churro, haciendo un rollo largo. De esta manera será mucho más fácil cortar las porciones iguales.

Persona haciendo masa de gyozas | Freepik

8. Corta la masa en porciones del mismo tamaño para que todas las gyozas queden uniformes.

9. Una vez ya tengas todas las unidades, con un rodillo o con las manos, aplana cada porción hasta formar un círculo fino.

10. Añade tu relleno preferido en el centro de cada disco: boloñesa, jamón y queso, pollo, verduras, carne, lo que más te guste.

11. Dobla y pliega la masa para cerrar las empanadillas. No te preocupes si al principio cuesta, ya que este es el paso más difícil.

Persona haciendo el pliegue a una gyoza | Freepik

12. Calienta un poco de aceite en una sartén y cocina las gyozas hasta que estén doradas por ambos lados.

13. Colócalas en un plato y disfruta de tus empanadillas hechas con las sobras, crujientes y deliciosas.

Gyozas | Freepik

Algunos consejos

La chef de esta receta tan sencilla comparte un consejo totalmente opcional. En caso de tener una freidora de aire en casa, ella recomienda darle un último toque durante unos minutos para que queden aún más crujientes.

La influencer asegura que "esta receta te va a cambiar la vida", ya que, además de estar muy ricas, también son "muy frescas". Así pues, ahora ya no tienes excusa para innovar con las típicas sobras que se quedan en el fondo de la nevera porque no sabes cómo cocinarlas.