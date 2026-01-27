Receta rápida y ligera: tomates rellenos que te mantendrán lleno durante toda la tarde

De vez en cuando, cuando estamos a dieta o cuidando nuestra alimentación, nos apetece disfrutar de una cena que sea ligera, saciante y, sobre todo, deliciosa. Y aunque pensar en recetas bajas en calorías suele sonar aburrido, hoy te traemos una opción que cambiará tu perspectiva.

Se trata de unos tomates rellenos, una receta que se ha hecho viral en redes sociales por ser fácil de preparar, saludable y muy saciante. Lo mejor es que no necesitas ser un chef profesional ni pasar horas en la cocina.

Con pocos ingredientes y pasos bien sencillos, podrás disfrutar de una cena que parece una pizza pero con muchas menos calorías.

Es ideal para esas noches en las que tienes hambre pero quieres mantenerte en déficit calórico, o simplemente para darte un gusto sin remordimientos. A continuación, te contamos qué necesitas y cómo prepararlos paso a paso.

Qué necesitas

Para preparar estos tomates rellenos tan deliciosos solo necesitas los siguientes ingredientes básicos y fáciles de encontrar:

Tomates grandes: serán la base de la receta y el recipiente perfecto para el relleno.

Huevos: aportan proteína y ayudan a dar consistencia al relleno.

Toppings al gusto: atún, pavo, verduras… aquí entra tu creatividad.

Queso mozzarella: para gratinar y dar ese toque de pizza irresistible.

Un chorrito de aceite y orégano: para terminar de dar sabor y textura.

Tomates | Freepik

Con esta combinación conseguirás una cena saciante, nutritiva y deliciosa, perfecta para tu plan de pérdida de grasa. Además, te puedes tostar una rebanada de pan para complementar la cena y poder mojarlo bien en la salsa que se creará.

Paso a paso

Preparar estos tomates rellenos es muy fácil, solo tienes que seguir estos pasos, los que nos enseña la chef de la receta en el vídeo:

1. Prepara los tomates: córtalos en rodajas y retira la pulpa del centro. Si son grandes, puedes ayudarte de un vaso.

2. Pica la pulpa muy finita, ya que será la base de tu relleno.

3. Haz el relleno con una mezcla de pulpa picada y un par de huevos.

4. Añade los toppings que prefieras, como pueden ser el atún o el pavo.

5. Rellena y cocina: coloca la parte externa de los tomates en una sartén con un chorrito de aceite y ve rellenándolos con la mezcla. Tapa la sartén unos minutos para que se cocine bien.

6. Gratina con queso: añade mozzarella por encima, un poco de orégano y, si quieres, decora con un toque de pan para darle más textura.

7. Disfruta sin preocupaciones, ya que podrás comerte la sartén entera sin que se descontrole tu ingesta calórica, y te mantendrás saciado durante toda la noche.

Tomates rellenos | Freepik

Algunas alternativas

Si quieres variar esta receta, puedes experimentar con diferentes tipos de queso, añadir especias como pimienta o pimentón, o cambiar el tipo de proteína del relleno. Incluso puedes hacer versiones vegetarianas con más verduras o champiñones.

Lo mejor de todo es que esta receta se adapta a tus gustos y necesidades, ya que convierte una cena ligera en un plato realmente apetecible.

Tomates rellenos | Freepik

Sobre el tomate

El tomate es un alimento ideal porque aporta muy pocas calorías, mucha fibra y agua, lo que ayuda a sentirte lleno sin engordar. Además, es rico en vitaminas y minerales que mantienen tu cuerpo saludable y fuerte.

También contiene licopeno, un antioxidante que protege el corazón y puede ayudar a prevenir enfermedades. Es ligero, nutritivo y versátil. Queda claro que el tomate se puede disfrutar de mil formas, convirtiéndose en un alimento perfecto para cualquier dieta.