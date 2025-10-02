Qué hacer para que tu pelo crezca más rápido: la clave está en la constancia y los buenos hábitos

Seguro que has escuchado alguna vez que cortarse las puntas hace que el pelo crezca más rápido. Esto no es del todo cierto, pero sanearlas evita que se abran y que por ende el cabello se rompa. Así que, primero, asegúrate de que tu melena esté fuerte y sana.

Después, céntrate en estimular la circulación del cuero cabelludo. Un paso que solemos olvidar, pero que es muy importante y le dará un empujoncito al crecimiento de la raíz. Dedica unos minutos al día a masajearlo con las yemas de los dedos, o simplemente cepíllalo suavemente antes de dormir.

Otro punto clave es la alimentación, porque el pelo también se nutre desde dentro. Incluir proteínas, vitaminas A, C y E, zinc y Omega 3 en tu dieta es como darle un suplemento de fuerza y brillo natural.

Melena pelirroja, larga y ondulada | Pexels

En cuanto a la rutina de cuidado, lo mejor es optar por productos suaves, agua tibia en lugar de muy caliente y limitar el uso de planchas y secadores. Y si además usas protectores térmicos y duermes con una funda de almohada de seda, mejor que mejor.

Acelerar el crecimiento de tu cabello de forma saludable se basa en la constancia y los buenos hábitos. Pero recuerda que no es una ciencia exacta, también influyen factores como la edad, la genética y el estrés, que pueden ralentizar el proceso.