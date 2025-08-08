¿Puedes evitar que te salgan canas? Esta vitamina podría ser la clave, según la ciencia

El paso del tiempo nos aporta muchas cosas buenas: sabiduría, experiencias… Pero también conlleva algunos cambios físicos que no nos gustan tanto. La aparición de canas puede ser uno de los símbolos más tempranos del envejecimiento celular, pues ocurre cuando los melanocitos (células que dan pigmento al cabello) dejan de producir melanina. Sin embargo, con esta vitamina presente en muchas frutas podrás retrasar este fenómeno capilar.

Canas | iStock

La luteolina es un compuesto natural que se encuentra en muchas frutas, verduras, hierbas y especias. Se ha demostrado que sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras son muy beneficiosas para el envejecimiento y la salud cerebral; pero ha despertado especial interés por una cosa más, y es que sus increíbles nutrientes pueden ralentizar las canas.

Este flavonoide estimula la producción de melanina en los folículos pilosos que hayan sufrido una disminución, y está presente en frutas como uvas oscuras, manzanas, fresas, piña, naranjas y limones, sobre todo en su cáscara.

Además, la biotina (vitamina B7), presente en huevos, nueces y cereales integrales, y la vitamina C, conocida por sus propiedades antioxidantes, también contribuyen a mantener la salud capilar. Otras hierbas adaptogénicas como la ashwagandha, han demostrado también reducir el estrés oxidativo.

Esta no es una solución definitiva para erradicar las canas, pero incorporar alimentos ricos en estas vitaminas puede ayudar mucho a retrasar su aparición y mantener un cabello saludable. ¿Te animas a implementarlos en tu dieta?