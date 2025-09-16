Los expertos desmienten el falso mito sobre el acné: ¿está provocado por el sudor?

¿Notas que tu acné empeora después de un día caluroso o hacer ejercicio? En sí mismo, el sudor no provoca el acné, pero sí que puede empeorar la piel si interactúa con otros factores de riesgo como el sebo o los productos cosméticos. Por eso, salir a correr maquillada si tu piel es propensa a granitos no es muy buena idea.

Según especialistas en dermatología, el problema ocurre porque el sudor crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, especialmente cuando se mezcla con impurezas o restos de maquillaje, lo que puede irritar los poros y desencadenar brotes de acné.

Granos en la cara | Freepik

Como ves, la relación entre el sudor y el acné no es directa, pero debes limpiarte bien la piel para prevenir la obstrucción de los folículos pilosos, que cuando acumulan suciedad se irritan por las bacterias.

Chica limpiándose la cara | iStock

Los brotes de granitos en la cara se deben a factores hormonales, así que si eres una persona que suda mucho, no te alarmes, porque la cantidad de sudor que produces no influye en el acné facial.

Sin embargo, la sudoración excesiva sí puede provocar foliculitis, una condición similar al acné. Es la afección que se caracteriza por la aparición de pequeños granos con pus en el tronco, pecho y espalda.

Granos en la espalda | iStock

Su tratamiento suele incluir antibióticos tópicos y jabones antisépticos, y para prevenirla, es importante secarse bien el sudor, evitar la humedad y usar ropa de algodón que lo absorba. Además, es recomendable no sobrehidratar la piel para evitar obstruir los poros.

El sudor no es el enemigo del acné, pero sí un aliado de las bacterias. Un buen hábito de limpieza es la mejor defensa para mantener el rostro y el cuerpo libres de brotes.