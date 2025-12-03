Preocupación por la extrema delgadez de La Toya Jackson en sus últimas fotos

La Toya Jackson vuelve a estar en el punto de mira, y esta vez no por su música ni por su faceta televisiva. La cantante de 69 años ha preocupado a muchos de sus fans tras compartir varias fotografías recientes en redes sociales, donde aparece con un look ajustado que deja ver una figura notablemente delgada.

En las imágenes, la hermana de Michael Jackson lleva una camiseta roja de manga larga combinada con pantalones negros, un cinturón de cadena gruesa y tacones. Un look muy de su estilo, pero que ha puesto el foco en su aspecto físico. La extrema delgadez que muestra en estas últimas publicaciones ha generado un aluvión de comentarios.

Reacciones y preocupación entre sus seguidores

La cantante acompañó las fotos con un mensaje positivo y optimista: "¡Feliz lunes, chicos! ¡Os deseo a todos una semana fabulosa! ¡Cuidaos mucho, manteneos sanos y mucho amor para todos!"

Sin embargo, esa declaración de buenos deseos no fue suficiente para frenar la inquietud de parte de su comunidad. En los comentarios, muchos fans han expresado su preocupación por el estado de salud de La Toya. Algunos la animan y le mandan mensajes de apoyo; otros, sin embargo, han mostrado críticas o dudas sobre si podría estar atravesando algún problema médico que justifique una pérdida de peso tan visible.

Como ocurre con tantas figuras públicas, las opiniones no son unánimes. Mientras algunos seguidores se preguntan si detrás de su delgadez hay algún motivo de salud, otros han intentado restarle dramatismo. Los más optimistas señalan que La Toya siempre ha sido de constitución pequeña y que el paso del tiempo podría explicar parte de ese cambio físico.

Entre los argumentos más repetidos está el de que la pérdida de masa muscular con la edad es habitual, especialmente en personas de complexión fina como la artista. Aun así, la conversación continúa abierta en redes, donde muchos piden que se cuide y otros simplemente envían cariño y buenos deseos.

La Toya Jackson | Gtres

¿Quién es La Toya Jackson?

La Toya Jackson es la quinta hija del matrimonio Jackson y una de las hermanas mayores de Michael Jackson. Cantante, compositora, escritora y personalidad televisiva, desarrolló su carrera artística durante los años 80 y 90. Primero lo hizo bajo la gestión de su padre, Joe Jackson, y más tarde con Jack Gordon, con quien se casó en 1989 y de quien se divorció en 1996 tras denunciar malos tratos.

Cuando su carrera musical dejó de funcionar, se volcó en la televisión, participando en diferentes formatos e incluso apareciendo en programas de nuestro país. En 2021 fue la primera eliminada de la segunda temporada del programa de Antena 3 Mask Singer: adivina quién canta.

La Toya Jackson | Gtres

En los últimos años, aunque se ha mantenido más alejada del foco mediático, continúa siendo una figura muy seguida en redes sociales por los fans del legado Jackson.