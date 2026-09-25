El pelazo de Carlos Alcaraz en Londres: su peinado triunfa en la Laver Cup

Carlos Alcaraz ha demostrado que el cuidado capilar masculino cotiza al alza. El tenista murciano luce actualmente un auténtico pelazo, sano, cuidado y peinado con mimo, con el que presume de una imagen renovada de lo más interesante.

Su nueva melena ha sido uno de los aspectos más comentados de sus últimos días en Londres, donde Alcaraz se encuentra para disputar la Laver Cup. El tenista, al que ya habíamos visto con una buena mata de pelo en el US Open, le ha dado una vuelta a su look beauty y lo ha peinado al más puro estilo de ídolo pop de los años 90.

Carlos Alcaraz | Getty Images

En una sesión fotográfica en el Old Royal Naval College junto con otros participantes del torneo, Alcaraz causó sensación luciendo un impecable traje color arena y su pelo brillante, fijado con cera o un producto similar y la raya en medio algo ladeada. Un peinado que hacía caer los mechones delanteros sobre su rostro, recordando inevitablemente a los it boys de hace 30 años, como Leonardo DiCaprio o Nick Carter.

Carlos Alcaraz | Getty Images

Aunque también lo hemos visto gozando de la versatilidad que le ofrece la melena, peinándosela toda para atrás con un aire más de bailaor flamenco para la gala de apertura de la competición.

Carlos Alcaraz | Getty Images

Las transformaciones de Carlos Alcaraz

Esta no es la primera vez que el cabello del deportista murciano acapara todas las miradas. A Alcaraz le encanta experimentar con su imagen y, a lo largo de su carrera, ya nos ha regalado alguna que otra transformación sonada: desde el pelo rapado al cero hasta un rompedor rubio platino, pasando más recientemente por su melena peinada con trenzas.

La duda ahora es inevitable: ¿estamos ante el inicio de una nueva era estilística para el tenista?

El pelazo es tendencia

Lo peine como se lo peine, lo cierto es que esta melena le da un aire muy atractivo que ya se está comentando en redes. El efecto glow up de la melena masculina es una realidad. Ya lo vivimos con Ferran (oh, Ferran) Torres este verano, siendo el jugador de la Selección más admirado, tanto en lo deportivo como por su apariencia de galán.

Esta fiebre por el pelo largo en hombres coincide con esa reminiscencia de los 90 que estamos viviendo en el mundo de la moda, con el minimalismo y el officecore como tendencias destacadas de cara a este otoño-invierno 2026-2027.