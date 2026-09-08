Las manicuras que más veremos este otoño: 5 tendencias que debes conocer

Septiembre significa muchas cosas, pero son dos las más importantes. La primera es que el verano ha llegado a su fin, lo que conlleva que toda la estética ligada a la estación estival ya no es la predominante. Y, la segunda, es que el otoño está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, las tendencias de dicha temporada están llegando en todos sus ámbitos.

En otros artículos ya hemos tratado las tendencias clave en moda para otoño, así que, en esta noticia os presentamos las tendencias en uñas, uno de los complementos más destacables hoy en día.

A continuación, hablaremos de los colores que más veremos, además de algunas técnicas y detalles que estarán por todas partes. Dejamos atrás la extravagancia y fantasía de los colores veraniegos para dar la bienvenida a los colores más neutros, siempre elegantes y con un acabado impecable. ¡Vamos a ello!

Mujer haciéndose la manicura | Pexels

Chocolate oscuro

Un clásico que no falta en ninguna temporada es el marrón chocolate oscuro, y es que una vez más se convierte en el tono que marcará el inicio del otoño en las manicuras. Además del tradicional marrón, habrá una amplia gama, en la cual encontraremos todas las tonalidades del color tierra.

Con esta opción, lograrás que tus uñas sean muy acogedoras, combinando a la perfección con todo tipo de looks. Y es que no hay mejor apuesta que la que, además de ser bonita, queda bien con absolutamente todo.

Manicura marrón | Pexels

Tonos lechosos

Una de las uñas más populares que hemos visto durante el verano se mantiene e incluso gana popularidad para esta temporada otoñal. Las conocidas como milky nails serán un éxito total para todas aquellas que quieran unas uñas naturales pero con una apariencia cuidada y elegante.

Esta alternativa se basa en acabados limpios y suaves que, aparte de, una vez más, combinar con cualquier look, aportan un toque sofisticado sin parecer siquiera llevar la manicura hecha. Es el tono perfecto para todas aquellas personas que no quieren una opción demasiado vistosa.

Manicura blanca lechosa | Pexels

Efecto carey

Para aquellas que os gusten los diseños y llevar algo más que un color liso, esta tendencia será vuestra favorita. Se trata del famoso efecto carey que hemos ido viendo a lo largo de los años en diademas y gafas de sol, y que ahora se incorpora como tendencia en las uñas.

Se distingue por una combinación entre tonos marrones, caramelo y ámbar, colores que definen a la perfección el otoño. Es una tendencia muy versátil, porque incluso se puede llevar este diseño en una única uña o en formato francesa, para aquellas que les guste la discreción.

Manicura efecto carey | Pexels

Rojo pasión

No es ningún secreto que el color rojo nunca falla, ni en verano ni en otoño ni en absolutamente ninguna temporada del año. Y es que este es el verdadero clásico de las manicuras, destacando más en los meses de frío que en los veraniegos.

Siempre es uno de los más populares en los salones de belleza, ya que, aparte de ser un color intenso, es elegante y atemporal, combinando con todo lo que te pongas.

Manicura roja | Pexels

Detalles metálicos

Si a la hora de hacerte las uñas eres más creativa y arriesgada, esta tendencia te va a encantar. Se trata de optar por una base básica y lisa, como serían los colores burdeos o azul cobalto, y añadir algunos detalles en metálico.

Un ejemplo serían los polka dots, imitando las tachuelas, o las líneas, un estampado que también veremos mucho en ropa. Además, igual que hemos comentado anteriormente con el efecto carey, pueden ser detalles que no estén presentes en todas las uñas, sino solamente en algunas.

Manicura con detalles metálicos | Pexels

Con esta última propuesta ya hemos visto todas las tendencias en manicuras para este otoño e invierno. Seguro que alguna de ellas te convence para hacértela en tu próxima cita en el salón de belleza.