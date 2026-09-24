David Bisbal, muy emocionado en su regreso al trabajo tras el fallecimiento de su padre: "Se lo dedico a mi familia"

David Bisbal comienza un nuevo proyecto musical con Eternos, su décimo disco de estudio y uno de los proyectos más personales de su trayectoria. El cantante almeriense se aleja de sus habituales ritmos latinos y apuesta por recuperar algunos de los grandes éxitos de la música en español que escuchó durante su infancia y juventud.

David Bisbal presenta nuevo disco | Gtres

Un disco que llega en el mismo año en el que ha fallecido su padre, José Bisbal Carrillo. El padre del artista fallecía en febrero de este año tras años luchando contra el alzhéimer.

David Bisbal | Europa Press

El álbum incluye nuevas versiones de temas como Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto; Adoro, de Armando Manzanero; Amor eterno, de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel; y Qué sabe nadie, de Raphael. Un repertorio con el que Bisbal pretende rendir tributo a los artistas que marcaron una época y acercar sus canciones a quienes todavía no las conocen.

Durante la presentación del disco en el Ateneo de Madrid, el artista explicó que se trata de un proyecto especialmente importante para él. "Es un disco muy especial para mí. Es un paréntesis en el pop actual para hacerle un homenaje a la que considero que es la época dorada, que fueron los 70 y los 80", aseguró.

David Bisbal y Rosanna Zanetti | Gtres

La música de su infancia está muy presente en el proyecto. "Mis padres y mis hermanos me ponían muchísima música", recordó el artista, que también explicó cómo aquellas canciones le transportan directamente a los momentos que compartía con ellos en casa.

Ahora, Bisbal llevará este homenaje a los escenarios con su gira Tour Eternos, que recorrerá España durante 2027 con paradas, entre otras ciudades, en Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante, Bilbao, A Coruña y Almería.