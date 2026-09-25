La incansable lucha de Cindy Crawford y Rande Gerber para intentar salvar a su hijo Presley antes de su muerte

La muerte de Presley Gerber a los 27 años ha conmocionado a todo el mundo. El único hijo varón de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber falleció el pasado domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de tratamiento de adicciones en Santa Mónica, California.

Las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis. Tras su muerte, han salido a la luz nuevos detalles sobre los años en los que sus padres intentaron ayudarle a superar sus problemas de adicción y salud mental.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber | Gtres

Hicieron todo lo posible para ayudarle

Según explicó en exclusiva una fuente cercana a la familia a la revista People, Cindy Crawford y Rande Gerber "hicieron todo lo posible" para ayudar a su hijo a medida que sus problemas con las sustancias iban a más.

La pareja habría buscado durante años diferentes opciones para que Presley pudiera recuperarse. Entre ellas, programas de rehabilitación, tanto con ingreso como de forma ambulatoria, terapia psicológica y diferentes tratamientos alternativos.

También llegaron a contar con varios sober coaches, profesionales que acompañan y ayudan a personas que están intentando mantenerse alejadas del consumo de sustancias.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber | Gtres

Sus padres también trataron de apoyarle a través de sus propios intereses y proyectos. Tanto Cindy como Rande le animaron a seguir trabajando en sus facetas como modelo y fotógrafo con la intención de que encontrara actividades que le motivaran y le ayudaran durante su recuperación.

Según esta misma fuente, hubo momentos en los que la familia llegó a pensar que Presley estaba mejorando. El pasado invierno, por ejemplo, consiguió mantenerse sobrio durante un tiempo. Sin embargo, los últimos meses habían sido especialmente complicados para él.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber | Gtres

Presley habló públicamente de sus problemas

El propio Presley habló en varias ocasiones sobre sus problemas de salud mental y adicciones. En 2023, durante su participación en el podcast Studio 22, contó su experiencia con la depresión y el consumo de sustancias. Según explicó entonces, quería compartir su historia para intentar evitar que otras personas cometieran los mismos errores.

A finales de 2025, el joven también explicó públicamente que había consultado a alrededor de 15 psiquiatras y que había probado diferentes medicamentos para tratar sus ataques de pánico.

Presley Gerber | Gtres

Meses después, en marzo de 2026, compartió en sus redes sociales un vídeo antes de viajar a México para someterse a un tratamiento con ibogaína. En las imágenes reconocía que estaba "aterrorizado", aunque aseguraba estar dispuesto a enfrentarse a aquello de lo que llevaba tanto tiempo huyendo.

Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 11 de junio en Malibú. Allí participó en un panel sobre salud mental junto a sus padres, que estuvieron en primera fila para acompañarle y mostrarle su apoyo.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber | Gtres

Una muerte que llega tras años de lucha

Presley había ingresado la noche del sábado 19 de septiembre en Resolutions Living, un centro de tratamiento de adicciones situado en Santa Mónica. A la mañana siguiente, los servicios de emergencia recibieron una llamada por un posible paro cardíaco y una sobredosis. Poco después, se confirmó su fallecimiento.

La familia atraviesa ahora un momento especialmente difícil tras la pérdida. Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija Kaia han quedado profundamente afectados por la muerte de Presley, después de años intentando acompañarle y ayudarle durante su proceso.