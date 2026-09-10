Lucas sigue escondiendo el resultado de la operación de nariz mientras se recupera

Después de un año y medio viviendo "una auténtica pesadilla", Lucas González, exmiembro del dúo Andy y Lucas, viajó a Turquía para operarse la nariz con el cirujano Serkan Gode, especialista en rinoplastias complejas. La intervención no responde únicamente a un cambio estético, sino a la necesidad de solventar serios problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo y que afectaban a su rutina diaria. A su regreso a España, el cantante dejó claro a los medios que solo mostrará su nueva imagen cuando esté totalmente recuperado, un momento para el que habrá que esperar, según sus cálculos, hasta el primer trimestre de 2027.

Para evitar que trascienda cualquier imagen del proceso, el artista oculta la mitad de su rostro con una mascarilla -similar a las utilizadas durante la pandemia-. Un accesorio que se ha convertido en su aliado imprescindible para resguardar las cicatrices del aire, el sol y las miradas curiosas. Llama la atención, además, un guiño a su trayectoria musical: la propia mascarilla lleva serigrafiado el logo del grupo Andy y Lucas. Así lo hemos comprobado esta misma semana a través de un vídeo grabado durante sus desplazamientos hacia las sesiones de rehabilitación.

En esas imágenes lo vemos conducir tranquilamente su Porsche e ir a un comercio a comprar. En definitiva, haciendo vida normal con la única variante de que lo hace con medio rostro tapado para ocultar el avance de su recuperación.

Lucas González, exmiembro del dúo Andy y Lucas, con mascarilla tras su operación de nariz | Gtres

Así está siendo su recuperación

Lucas explicaba a su llegada que actualmente aún tiene molestias y que pretendía darse un tiempo para recuperarse estando tranquilo en casa, rodeado de los suyos, quienes tanto le han ayudado a superar todo este proceso.

En cuanto al aspecto definitivo de su nariz, aseguró que no se apreciará hasta dentro de unos cinco meses, cuando baje del todo la inflamación, pero que de primeras, al verse al espejo, pensó que "estaba todavía un poquito más guapo".

Una vez esté 100% recuperado, Lucas tiene el objetivo de volver a cantar tanto en directo como en televisión. De hecho, explicó que "tiene la voz fantástica" a pesar de estar recién operado de la nariz.

Lucas González, exmiembro del dúo Andy y Lucas, con mascarilla tras su operación de nariz | Gtres

¿Reconciliación a la visa?

Cuando atendió a la prensa en su regreso, Lucas explicó que no había recibido ningún mensaje de Andy durante el proceso de su operación de nariz. No obstante, el cantante no está cerrado a una reconciliación -si es que hay algo que reconciliar-, pues asegura que todavía no sabe qué es lo que pasó entre ellos. "Yo estoy completamente seguro de que él se alegra muchísimo", explicaba sobre el compañero con quien saltó a la fama en los 2000.