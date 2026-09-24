Qué leer este otoño: 5 libros recomendados para disfrutar de una tarde de lectura en casa

Romantizar el otoño es la clave para que la brevedad de los días y el regreso a la rutina resulten mucho más amables. Pocos planes existen más placenteros, sencillos y reconfortantes que dedicar una tarde de lluvia a leer en casa. Encender una vela con aroma a canela, vainilla o calabaza, poner algo de música suave de fondo, acurrucarte bajo una manta con tu infusión favorita y dejarte llevar por una buena historia es el verdadero lujo de esta estación.

Más allá de los clásicos que siempre apetecen en esta época —como las relecturas de la saga Harry Potter o Crepúsculo—, seleccionamos cinco títulos ideales para sumergirte en una lectura envolvente durante los próximos meses.

Las niñas de Morningside (Carmen Santaella)

Si buscas una lectura que encaje con los días grises y la antesala de Halloween, la ambientación en las calles frías y húmedas de Edimburgo de esta novela es un acierto rotundo.

La autora nos traslada a la capital escocesa de la mano de Harper, una estudiante de Medicina volcada en la psiquiatría cuya rutina da un giro inesperado cuando acepta un encargo poco habitual de su profesor: seguir los pasos de la señora McNeil, una mujer tan sofisticada como enigmática que vive volcada en la protección casi obsesiva de sus dos hijas. Es una historia ideal para devorar de una sentada, envuelta en ese halo de misterio donde se entrelazan los secretos de familia, la culpa y la sensación constante de que algo inquietante se esconde tras sus paredes.

Lectura de otoño | Magnific

La biblioteca de la medianoche (Matt Haig)

En un momento del año en el que los días son cada vez más cortos y grises, un soplo de optimismo como el que transmite este libro resulta perfecto. Aunque su inicio pueda parecer un poco duro por la carga emocional de la protagonista, lo terminarás con una profunda sensación de bienestar que hace que valga totalmente la pena la inversión de tiempo.

Su trama nos lleva a ese espacio entre la vida y la muerte donde existe una biblioteca infinita y cada libro ofrece la oportunidad de probar otra versión de la vida que podrías haber vivido si hubieras tomado distintas decisiones. Es una preciosa historia que te hace reflexionar sobre todas las posibilidades que tienes cada día tan solo por el hecho de existir.

Jane Eyre (Charlotte Brontë)

Las ambientaciones melancólicas, la lluvia y la campiña inglesa convertirán siempre a las hermanas Brontë en una apuesta segura para el otoño. Y mientras ahora vuelve a estar de moda Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, conviene recordar este otro clásico imprescindible de su hermana Charlotte que ofrece una trama inolvidable para quienes disfrutan de las buenas historias de amores imposibles.

La novela sigue a Jane Eyre, una joven huérfana que entra a trabajar como institutriz en Thornfield Hall, donde nace una intensa relación con el misterioso señor Rochester. Una obra repleta de pasiones, secretos del pasado y un escenario victoriano que encaja a la perfección con una tarde de manta y té caliente.

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Está lloviendo y te quiero (Antonio Mercero)

Tanto por el toque poético de su título como por su ambientación en un País Vasco de clima húmedo y paisajes grises, esta obra encaja al milímetro con el clima de la estación. Antonio Mercero nos regala una saga familiar intergeneracional repleta de un tono nostálgico que reconforta desde las primeras páginas.

A lo largo de sus capítulos se van entrelazando pasiones, desencuentros y secretos guardados durante décadas. Su atmósfera convierte a este libro en el refugio literario perfecto para dejarse llevar desde el sofá.

La casa de los espíritus (Isabel Allende)

Esta obra cumbre del realismo mágico es uno de esos libros ideales para saborear muy despacio, dejándote envolver por su ambiente único mientras aprendes y te impregnas de todo su trasfondo histórico.

La historia sigue a cuatro generaciones de la familia Trueba a lo largo de los convulsos cambios sociales y políticos de Chile. Con su combinación de pasiones prohibidas, dones sobrenaturales y emociones a flor de piel, demuestra por qué las grandes historias no pasan de moda y apetecen especialmente cuando las temperaturas empiezan a caer.