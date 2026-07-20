De Richard Gere a Tom Cruise y Carlos Alcaraz: los famosos que han presenciado la histórica victoria de España

La histórica victoria de España en el Mundial no solo ha hecho vibrar a millones de aficionados, sino también a algunas de las estrellas más conocidas del panorama internacional. El MetLife Stadium de Nueva Jersey se ha convertido en el gran punto de encuentro de actores, músicos, deportistas e influencers que no han querido perderse la esperada final frente a Argentina.

Entre los asistentes han destacado Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, que han disfrutado del partido acompañados por uno de sus hijos. El actor ha mostrado su apoyo a España con una camiseta roja y ha celebrado la victoria junto a su familia y varios amigos, entre ellos Javier Bardem.

Precisamente, una de las imágenes más especiales de la noche ha sido la que han protagonizado Richard, Alejandra y Bardem, que han posado muy sonrientes tras el pitido final. La pareja ha reconocido que ha vivido uno de esos momentos que recordará toda la vida y ha felicitado a los jugadores por su trabajo y entrega.

Richard Gere junto a Ferrán Torres | Gtres

La familia Beckham también ha ocupado un lugar privilegiado en las gradas. David y Victoria han estado acompañados por sus hijos Romeo y Cruz y las respectivas parejas de ambos, Kim Turnbull y Jackie Apostel. El exfutbolista había preferido mantenerse neutral antes del encuentro por su cariño hacia España y su relación profesional con Leo Messi en el Inter Miami, pero finalmente ha terminado celebrando el triunfo de La Roja con el resto de su familia.

Victoria y David Beckham viendo la final del Mundial | Gtres

El gran ausente ha sido Brooklyn Beckham, que ha seguido el partido desde el sofá de su casa junto a Nicola Peltz. Tom Cruise, por su parte, se ha sentado cerca del clan británico y tampoco ha ocultado su alegría tras la victoria española.

Tom Cruise durante su intervención en el espectáculo del descanso | Gtres

Otros rostros internacionales, como Beyoncé y Jay-Z, han aplaudido a los jugadores después del encuentro. Carlos Alcaraz también ha ejercido de talismán y ha sido el encargado de abrir el maletín en el que se encontraba la Copa antes de la final.

Beyoncé y Jay-Z en las gradas del estadio | Gtres

Álvaro Morata y Alice Campello tampoco han faltado a la cita. Un mes y medio después de confirmar su reconciliación, la pareja ha celebrado la segunda estrella de España junto al Mago Pop. Una noche histórica que ha unido fútbol y glamur y que ha conseguido que Hollywood también se haya rendido ante La Roja.