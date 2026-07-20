UNA FINAL REPLETA DE ESTRELLAS
De Richard Gere a Tom Cruise y Carlos Alcaraz: los famosos que han presenciado la histórica victoria de España
El MetLife Stadium de Nueva Jersey ha reunido a numerosas caras conocidas para presenciar la victoria de La Roja frente a Argentina.
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La histórica victoria de España en el Mundial no solo ha hecho vibrar a millones de aficionados, sino también a algunas de las estrellas más conocidas del panorama internacional. El MetLife Stadium de Nueva Jersey se ha convertido en el gran punto de encuentro de actores, músicos, deportistas e influencers que no han querido perderse la esperada final frente a Argentina.
Entre los asistentes han destacado Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, que han disfrutado del partido acompañados por uno de sus hijos. El actor ha mostrado su apoyo a España con una camiseta roja y ha celebrado la victoria junto a su familia y varios amigos, entre ellos Javier Bardem.
Precisamente, una de las imágenes más especiales de la noche ha sido la que han protagonizado Richard, Alejandra y Bardem, que han posado muy sonrientes tras el pitido final. La pareja ha reconocido que ha vivido uno de esos momentos que recordará toda la vida y ha felicitado a los jugadores por su trabajo y entrega.
La familia Beckham también ha ocupado un lugar privilegiado en las gradas. David y Victoria han estado acompañados por sus hijos Romeo y Cruz y las respectivas parejas de ambos, Kim Turnbull y Jackie Apostel. El exfutbolista había preferido mantenerse neutral antes del encuentro por su cariño hacia España y su relación profesional con Leo Messi en el Inter Miami, pero finalmente ha terminado celebrando el triunfo de La Roja con el resto de su familia.
El gran ausente ha sido Brooklyn Beckham, que ha seguido el partido desde el sofá de su casa junto a Nicola Peltz. Tom Cruise, por su parte, se ha sentado cerca del clan británico y tampoco ha ocultado su alegría tras la victoria española.
Otros rostros internacionales, como Beyoncé y Jay-Z, han aplaudido a los jugadores después del encuentro. Carlos Alcaraz también ha ejercido de talismán y ha sido el encargado de abrir el maletín en el que se encontraba la Copa antes de la final.
Álvaro Morata y Alice Campello tampoco han faltado a la cita. Un mes y medio después de confirmar su reconciliación, la pareja ha celebrado la segunda estrella de España junto al Mago Pop. Una noche histórica que ha unido fútbol y glamur y que ha conseguido que Hollywood también se haya rendido ante La Roja.
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