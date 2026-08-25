De Lady Di a Úrsula Corberó: los cortes de pelo de famosas que marcaron a toda una generación

Hay modas capilares que pasan sin pena ni gloria y luego están esos cortes. Los que marcan a toda una generación, redefinen el estilo de una época y provocan que medio mundo vaya corriendo a la peluquería con una captura en el móvil pidiendo exactamente lo mismo.

Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Peluquero, hacemos un homenaje a esas tijeras mágicas recordando los ocho peinados más deseados y copiados de la cultura pop.

El pixie garçon de Audrey Hepburn (años 50)

En 1953, Audrey Hepburn se cortó la melena en una escena de Vacaciones en Roma para marcar la rebeldía de su personaje. Lo que no se esperaba es que ese pixie corto -bautizado como pixie garçon-, fresco y con un mini flequillo despuntado cambiaría las reglas del juego. Demostró que no hacía falta llevar una melena XL o muy voluminosa para derrochar feminidad.

Audrey Hepburn | Gtres

El bob inmutable de Anna Wintour (desde los años 60)

Pocas cosas hay tan eternas en la historia de la moda como la melena de la icónica gurú de Vogue. Anna Wintour se hizo su característico bob a la altura de la barbilla con flequillo recto a los 14 años y, más de seis décadas después, no ha tocado ni un milímetro. Lo convirtió en su seña de identidad y en el peinado de poder más reconocido del planeta.

Anna Wintour | Gtres

Las capas voluminosas de Farrah Fawcett (años 70)

Pensar en los 70 es pensar automáticamente en la melenaza de Farrah Fawcett en Los ángeles de Charlie. Sus capas larguísimas, peinadas con un cepillo redondo hacia afuera, colapsaron las peluquerías de la época. Era el look californiano definitivo: rubio, salvaje y con un volumen brutal.

Farrah Fawcett | Getty Images

El short bob con volumen de Lady Di (años 80)

Durante los 80 y 90, el "efecto Diana" fue imparable. La princesa de Gales hizo de su melena corta, ahuecada con secador desde la raíz y pulida en la nuca, el peinado más solicitado por mujeres de todas las edades. Un estilo ultraelegante que marcó a toda una generación en Europa y que a día de hoy sigue siendo icónico.

Lady Di | Gtres

El corte de Jennifer Aniston en Friends (años 90)

A mediados de los 90, el peluquero Chris McMillan diseñó para el personaje de Rachel Green en Friends una melena escalonada en capas supermarcadas con mechas rubias. Aunque a la propia Aniston le parecía una pesadilla de peinar en su día a día, el corte se convirtió en uno de los más copiados de la historia de la televisión. De hecho, es el corte noventero por excelencia.

Jennifer Aniston | Getty Images

El "pob" de Victoria Beckham (años 2000)

En la etapa final de las Spice Girls, Victoria se reinventó como icono de estilo y lo hizo estrenando un arriesgado bob asimétrico: cortísimo por detrás y con mechones largos bordeando la cara. Bautizado como Pob (Posh + Bob), este corte definió de golpe la estética dosmilera e hizo que medio mundo quisiera enseñar la nuca.

Victoria Beckham | Getty Images

El mullet de Úrsula Corberó (años 2010)

Bastante antes de que el mullet o el corte shaggy invadieran TikTok, Úrsula Corberó arriesgó con un tijeretazo rebelde y capeado para su etapa en La casa de papel. La actriz demostró que los cortes de aire punk podían ser supertendencia en nuestro país y abrió la veda a los peinados más cañeros y despeinados.

Úrsula Corberó | Gtres

El flequillo insignia de Aitana (2017 - Actualidad)

Desde que la conocimos en 2017, el flequillo de Aitana se convirtió en su gran marca registrada. Aunque la forma de cortarlo ha ido variando a lo largo de los años, la cantante ha mantenido este rasgo en todas sus etapas, logrando que muchísimas jóvenes perdieran el miedo a experimentar con los mechones delanteros del rostro.

Aitana | Gtres

Todas hemos salido alguna vez de la peluquería intentando imitar a nuestra famosa de referencia. Y a ti, ¿cuál de todos estos cortes míticos te ha tentado más llevar a tu salón de confianza?