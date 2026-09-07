Cristina Pedroche se somete a su primer tratamiento estético: así es el procedimiento que se ha hecho en la cara

Tras llevar unos años centrada en la maternidad, Cristina Pedroche ha decidido volver a ponerse a ella misma "poco a poco" en el centro de su vida. Y su primer paso ha sido someterse a su primer tratamiento estético en la cara. "Quizás en algunos aspectos he estado un poco dejada o alejada de mí misma", ha explicado en su cuenta de Instagram, donde ha mostrado con todo detalle el procedimiento.

La búsqueda del tratamiento perfecto

Pedroche tenía claro que "quería hacer algo poco invasivo, sin agujas ni infiltraciones" y, sobre todo, que no le cambiase la cara ni sus facciones. No buscaba verse diferente, sino mejorar la salud y el aspecto de su piel.

"Con el paso de los años vamos perdiendo colágeno y elasticidad, y yo simplemente quería cuidar mi piel, mejorar la firmeza y estimular mi propio colágeno de una forma con la que me sintiera cómoda", explica en su publicación.

Tras hablar con su doctora, la periodista decidió apostar por Ultherapy Prime, un "tratamiento con ultrasonidos que trabaja en profundidad, sin cirugía y sin agujas, para estimular la producción de colágeno".

Además, Pedroche destaca que es "el único equipo a nivel mundial que tiene una ecografía incorporada", lo que permite al médico personalizar el tratamiento en función de las necesidades de cada paciente, ya que "cada uno tenemos una profundidad distinta de capas de piel".

Efecto lifting sin cirugía

Ana Revuelta, la especialista en la que ha confiado la presentadora de las Campanadas de Antena 3, explica que se trata de un procedimiento que se lleva a cabo con un equipo que "dispara unos puntos de coagulación térmica" que llegan a la capa más profunda de la piel, donde trabajan los cirujanos plásticos cuando realizan un lifting.

"Entonces esa capa se hace como más tensa y conseguimos ese efecto lifting", continúa la doctora.

"Como estamos haciendo microlesiones a 65 grados, vamos a conseguir que esa membrana y esa dermis empiecen a regenerar colágeno, elastina, proteoglicanos… y eso, como consecuencia, nos va a dar una buena calidad de piel", añade.

Todo ello, según explica la especialista, sin dolor y sin modificar las facciones de la cara, sino buscando mejorar su estructura y la calidad de la piel.

Pedroche, encantada con el resultado

"Yo noté el efecto desde el primer momento, sobre todo la piel más firme y como más recogida, aunque el resultado va evolucionando durante los siguientes meses", ha explicado Cristina Pedroche a sus seguidores.

Eso sí, la periodista de Vallecas recuerda que en ningún caso quiere transformar su cara. Quiere seguir siendo ella misma, pero cuidándose y prestando más atención a su piel.