Las parejas de los futbolistas de la Selección Española de fútbol: quién es quién en el universo WAG del Mundial 2026

El pasado 11 de junio arrancó el Mundial de fútbol 2026, un torneo deportivo que tiene lugar cada 4 años y que reúne a una afición fiel, entusiasmada y muy animada. Cada país cuenta con una plantilla escogida al detalle para representarlo, con una mirada en el futuro, visualizando el trofeo en casa.

Y la mayoría de los futbolistas cuentan con un apoyo incondicional que va más allá de la familia de sangre: sus parejas. Muchos jugadores tienen la suerte de compartir este mes lleno de partidos con sus novias, e incluso con sus hijos, ya que justo caen en vacaciones de verano.

Así pues, en este artículo os presentamos a todas las WAGs de La Roja, un término que se popularizó en Gran Bretaña por la prensa sensacionalista a principios de los 2000 para hablar de las parejas de los futbolistas, puesto que hace referencia a wives and girlfriends, traducido como mujeres y novias.

Inés García, novia de Lamine Yamal

Entre las parejas de los futbolistas de la selección española, una de las figuras que más atención acapara es Inés García, novia de Lamine Yamal. La joven, de 21 años y de origen manchego, se ha convertido en una de las nuevas protagonistas del universo WAG gracias a su relación con el delantero de La Roja.

Inés García junto a Lamine Yamal | Getty Images

Especializada en crear contenido de moda, belleza y estilo de vida, Inés ya supera los 400 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día, sus viajes y su pasión por Sevilla.

Discreta en lo que respecta a su vida privada, la influencer ha logrado mantener un perfil propio más allá de su relación con el jugador. Sin embargo, su vínculo con Lamine Yamal la ha situado en el foco mediático, convirtiéndola en uno de los nombres más comentados entre las WAGs de la selección.

María Valero, novia de Borja Iglesias

María Valero es otra de las WAGs más conocidas del entorno de la selección española. La creadora de contenido y el delantero se conocieron durante un viaje a Ibiza en 2022, y desde entonces han consolidado una relación que han compartido de forma habitual en redes sociales.

María Valero y Borja Iglesias | Gtres

Ella es valenciana y ha construido su presencia digital como humorista. Nacida en 1995 y con 31 años, María combina su faceta profesional con una vida pública vinculada al mundo del fútbol.

Ana Pelayo, novia de Gavi

Otra de las figuras que no pasa desapercibida es Ana Pelayo, la joven sevillana de 23 años que ha conquistado el corazón de Gavi. Dedicada al mundo de la creación de contenido, Ana ha sabido compaginar su discreción con la gran exposición mediática que supone ser la pareja de uno de los futbolistas más populares del país.

La relación se hizo oficial en 2024, y desde entonces se han vuelto inseparables. Lejos de quedarse en un segundo plano, Ana se ha convertido en el pilar fundamental del centrocampista del Barcelona y de La Roja.

Su presencia ha sido imprescindible para el jugador, quien no ha dudado en definirla públicamente como una pieza clave en su vida. Con su presencia y madurez, Ana se consolida como uno de los rostros más queridos y seguidos de la nueva generación de WAGs.

Laura Abla, novia de Dani Olmo

Fuera del ámbito exclusivo de las redes encontramos a Laura Abla, la pareja de Dani Olmo. A sus 27 años, esta joven modelo y podcaster alemana aporta un perfil internacional a la nueva generación de WAGs de la Selección, consolidando una relación que comenzó a principios de 2024.

Laura Abla y Dani Olmo | Gtres

El gran salto en su historia de amor llegó con el fichaje del futbolista por el FC Barcelona, momento en el que Laura no dudó en trasladarse a la ciudad condal para acompañarlo en esta nueva etapa profesional. Desde entonces, se ha convertido en su mayor cómplice y en un apoyo incondicional.

Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella

Otra de las figuras más queridas del entorno de La Roja es Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella. A sus 26 años, y con formación en ballet y comunicación, Claudia es una presencia habitual en las redes sociales, donde comparte con naturalidad el día a día de la gran familia que ha formado junto al futbolista y sus tres hijos: Mateo, Río y Bella.

Claudia Rodríguez y Marc Cucurella | Getty Images

Más allá de los focos del fútbol, Claudia destaca por visibilizar una maternidad muy realista. La pareja habla con total naturalidad sobre el autismo de su hijo mayor, Mateo, afrontando el día a día con una normalidad ejemplar y convirtiéndose en un altavoz para muchos.

Ainhize Legarreta, novia de Nico Williams

Por su parte, Legarreta aporta un perfil alejado de los estereotipos típicos a las WAGs. Conocida como Ainhi, no solo es un apoyo Williams, sino que destaca en el sector tecnológico, puesto que compagina el fútbol con su profesión como docente en ingeniería especializada en Inteligencia Artificial.

Su historia de amor con el futbolista comenzó entre finales de 2024 y principios de 2025. Desde entonces, la vasca ha sabido mantener un equilibrio perfecto entre su vida privada al lado de Nico y su carrera profesional, consolidándose como una de las parejas más admiradas del vestuario.

Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente

Si hay una relación consolidada y querida en el entorno de la Selección, es la de Marcos Llorente y Patricia Noarbe. Lo suyo es una historia de amor de largo recorrido, ya que empezaron a salir en 2013, cuando eran unos adolescentes, y sellaron su compromiso con una boda en Mallorca en el verano de 2023.

Paddy Noarbe y Marcos Llorente | Gtres

Conocida como Paddy, es influencer, empresaria, graduada en Derecho y Administración de Empresas, y coach de vida saludable. A través de sus redes y de sus proyectos de fitness y nutrición, comparte su pasión por el deporte y el bienestar, formando junto a Llorente una de las parejas más compenetradas del panorama futbolístico.

Anna Pesarrodona, pareja de Joan Garcia

Para cerrar la lista de WAGs, encontramos a Anna Pesarrodona, la pareja del portero Joan Garcia. Con orígenes en el mismo pueblo que Garcia, cerca de Barcelona, Anna comparte con el portero del Barça no solo su origen, sino también una discreta historia de amor que remonta a su adolescencia.

Anna Pesarrodona y Joan Garcia | Instagram, @__joangarcia

En el terreno profesional, Anna trabaja como diseñadora gráfica freelance en Barcelona y cuenta con una interesante trayectoria en el ámbito interactivo, habiendo colaborado con marcas de renombre.