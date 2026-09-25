Rosalía, más allá de la artista: el vínculo con su abuela, su personalidad y la confesión sobre el TDAH

Rosalía cumple hoy 34 años consolidada como una de las artistas españolas de mayor proyección y éxito internacional. La cantante de Sant Esteve Sesrovires acaba de concluir su exitoso LUX Tour, una gira con la que ha recorrido 17 países, comprobando en cada uno de ellos el alcance global de su fenómeno.

Desde el impacto de Catalina hasta el éxito de La Perla, la catalana ha conseguido labrarse un nombre imprescindible en la industria hasta convertirse en un verdadero icono cultural. Pero, ¿qué hay realmente detrás de la artista que emociona al mundo con su voz?

Rosalía | Gtres

Su vínculo con su abuela

El papel de la mujer en la vida de Rosalía es fundamental, pero la figura de su abuela, de quien heredó su propio nombre, ocupa un lugar sagrado tanto en su faceta personal como en la creativa. Quienes hayan escuchado el álbum MOTOMAMI recordarán a la perfección la voz de su abuela en los segundos finales del tema G3 N15, donde la artista incluyó un emotivo mensaje de audio cargado de orgullo y amor incondicional en catalán.

Rosalía ha recordado en numerosas ocasiones cómo su abuela fue la primera en inculcarle el respeto por la familia, la sencillez y la autenticidad, enfatizando siempre que, por encima del éxito masivo o las luces del escenario, lo verdaderamente relevante es mantener los pies en la tierra y ser buena persona.

De hecho, uno de los momentos más conmovedores de su paso con el LUX Tour por el Palau Sant Jordi de Barcelona tuvo lugar cuando la cantante detuvo el espectáculo, visiblemente emocionada, para dedicar el concierto a su abuela y a su padre, presentes entre el público.

Rosalía | Gtres

Una personalidad perfeccionista y "muy Libra"

Más allá de la sólida imagen pública que ha construido como artista, Rosalía ha hablado abiertamente sobre su vertiente más perfeccionista y sobre esa necesidad casi obsesiva de tener cada detalle bajo control. Un nivel de exigencia que explica cómo su disciplina y su enorme capacidad de trabajo la han llevado a la cima.

En el plano más íntimo, la intérprete de Berghain suele definirse a sí misma como una persona "muy Libra". En una entrevista concedida a las plataformas digitales de la edición estadounidense de ELLE, la catalana confesó sentirse plenamente identificada con los rasgos característicos de su signo del zodíaco, destacando entre ellos "la indecisión, la diplomacia y ese carácter innatamente coqueto".

Rosalía | Gtres

La naturalidad al hablar de su TDAH

Si algo define la autenticidad de Rosalía es la honestidad con la que aborda su vida cotidiana. La artista no dudó en dar visibilidad a su salud mental al revelar que padece TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Durante una distendida charla para el popular canal de YouTube SubwayTakes, explicó cómo esta condición hace que se distraiga con suma facilidad ante los sonidos de su entorno. Sin embargo, lejos de vivirlo como un obstáculo, la cantante aseguraba entre risas que prefiere "dejarlo fluir" y convivir con ello de forma natural.

Normalizar su neurodivergencia y abrazarla sin prejuicios en un programa de gran alcance sirvió para que miles de personas y jóvenes que conviven con este trastorno se sintieran comprendidos y representados.