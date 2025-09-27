Nuevo producto de belleza en Zara: estos son sus champús

Zara es una de las firmas de Inditex más aclamadas en el mundo de la moda. Y es que en todas las nuevas colecciones siempre hay prendas increíbles que se popularizan muy rápido, volviéndose virales en las tendencias de moda.

Pero, en esta ocasión, no hablaremos de moda. Y es que la marca ha vuelto a adentrarse en el mundo de la belleza, esta vez con una gama de jabones para el pelo. Es decir, Zara ha sacado a la venta su propia línea de champús.

Se trata de cuatro productos con distintas características que se adecuan a los distintos tipos de pelo. Para analizarlos, contamos con la ayuda de Inés Nieto, una farmacéutica y creadora de contenido que nos lo explica todo sobre estos productos.

Antes de analizarlos uno a uno, la experta explica que los cuatro champús "tienen las mismas bases de detergente". Lo único que varía un poco son "los acondicionantes y las siliconas, aunque están por debajo del perfume y probablemente tengan muy poquita proporción", explica Inés.

Azul celeste, para el cabello grueso

El primer champú del que nos habla la farmacéutica es el de color azul celeste. Este producto está destinado a cabellos gruesos.

Champú para pelo grueso de Zara | Zara

La característica clave de este primer champú es que contiene más siliconas que los demás. Este ingrediente nos ayuda a "controlar un poco el volumen", afirma Nieto. De esta manera lucirás una melena algo menos encrespada.

Amarillo, para el cabello fino

El segundo jabón que nos muestra la creadora de contenido es el de color amarillo. Este está destinado a las melenas con cabello fino.

Champú para cabello fino de Zara | Zara

Este, por el contrario del anterior, evita las siliconas. Y lo hace "precisamente para que no se nos apelmace el cabello", explica Inés. Cuando las mujeres de pelo fino usan productos muy siliconados, se crea un efecto parecido al del pelo sucio.

Rojo, para el cabello medio

Este tercer champú es una mezcla entre los dos primeros que hemos visto: entre el producto para cabelleras gruesas y el producto para melenas finas.

Champú para cabello medio de Zara | Zara

La experta farmacéutica enfatiza que "independientemente de si tienes el cabello fino o grueso, por los tensioactivos tan suaves que tiene, solo valdría para limpiar el cuero cabelludo normal o seco, pero nunca uno graso porque no te va a limpiar".

Azul marino, para el cabello rizado

Este cuarto producto es el más diferente al resto: "este sí que es verdad que cambia un poco", afirma Inés. Y es que el champú para cabello rizado "es el más nutritivo de los cuatro en cuanto a principios activos, aunque también en muy bajo porcentaje", expresa.

Champú para cabello rizado de Zara | Zara

A pesar de ser el más nutritivo, la experta afirma que "la base limpiadora en este caso es mucho peor que en los otros champús". Es por eso que "únicamente lo recomendaría para un cuero cabelludo seco y rizado", añade.

Otros productos

Además de los champús, Zara también ha sacado a la venta sus complementos: acondicionador y mascarilla. Ha creado uno de cada según las casuísticas del pelo. Es decir, cada tipo de champú que hemos visto en este artículo tiene sus dos productos complementarios.

El precio de los champús es de 9'95 euros, exactamente el mismo precio de los dos otros productos que ha lanzado la marca. Ahora, ¿te atreves a probarlos?