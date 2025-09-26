Orejas de soplillo: cómo corregirlas con una otoplastia

En la mayoría de los casos, la forma de las llamadas orejas de soplillo se debe a una malformación en el pliegue del cartílago o a un exceso de separación respecto al cráneo.

Aunque no suponen un riesgo para la salud, el impacto psicológico es real, especialmente en la infancia: desde burlas escolares hasta una autoestima más baja en la adolescencia o adultez. Por eso, muchas personas optan por corregirlas con una intervención sencilla pero eficaz: la otoplastia.

¿En qué consiste la operación de otoplastia?

La otoplastia es una cirugía que modifica la posición y forma de las orejas, acercándolas al cráneo y mejorando su proporción con el rostro. No afecta a la audición.

Suele realizarla un cirujano plástico, estético o maxilofacial, aunque también puede estar en manos de un otorrinolaringólogo especializado en cirugía facial. Mi recomendación es clara: aunque sea una cirugía sencilla, debe realizarla siempre un profesional con experiencia en otoplastia estética.

Compleo de orejas de soplillo | iStock

Tipos de técnicas quirúrgicas para corregir las orejas

Existen dos técnicas principales:

1. Técnica convencional con incisión posterior: Se hace una incisión detrás de la oreja, que queda oculta. Se remodela el cartílago con puntos internos para crear pliegues más armónicos. A veces se elimina un pequeño exceso de piel.

2. Técnica sin incisión visible (otoplastia con hilos): Requiere solo microaccesos para introducir hilos que fijan el cartílago en su nueva posición. Indicada en casos leves, con cartílago flexible. Recuperación más rápida, pero no apta para todos los pacientes. La técnica se adapta siempre a la anatomía del paciente y al grado de corrección necesario.

La cirugía dura entre 45 y 90 minutos, con anestesia local o sedación. En niños se prefiere anestesia general.

¿Se puede operar un niño de las orejas de soplillo con una otoplastia?

Se puede operar desde los 6 años, cuando las orejas ya han alcanzado su tamaño definitivo. Muchos padres lo consideran una forma de prevenir complejos, aunque también es común en adultos que desean resolver algo que les incomoda desde siempre.

Niño sacando la lengua y estirándose de las orejas | Freepik

¿Cómo es la recuperación tras una otoplastia?

La recuperación es rápida y poco dolorosa. Se recomienda usar una banda elástica durante los primeros días para mantener las orejas en posición.

Cuidados básicos:

Dormir boca arriba.

Evitar deporte de contacto durante unas semanas.

Mantener higiene cuidadosa hasta retirar puntos (o su absorción).

Los resultados se aprecian en pocas semanas, aunque la inflamación puede tardar algo más en desaparecer.

¿Qué resultados se pueden esperar tras una otoplastia?

Los resultados son permanentes y, si están bien realizados, casi imperceptibles. Las cicatrices quedan ocultas y se difuminan con el tiempo.

No se trata de crear orejas perfectas, sino de lograr una armonía natural con el rostro.

Un cambio estético con impacto emocional

La otoplastia es una cirugía pequeña con gran impacto emocional. Muchas personas, tras operarse, se sienten cómodas recogiendo el pelo, haciéndose fotos de perfil o mirándose al espejo sin complejos.

No transforma el rostro, pero sí puede transformar la forma de habitarlo. Y eso, en estética, es mucho decir.

Mujer mirándose al espejo | iStock

La estética también es cultural

En otras culturas, las orejas prominentes no se perciben como un defecto. En países como Japón, Corea o China, pueden considerarse incluso un rasgo atractivo en mujeres jóvenes, asociado a ternura e inocencia.

Además, se asocian a buena suerte y longevidad, especialmente en la infancia. Lo que para unos es un defecto, para otros es un rasgo deseable. La belleza no es un estándar fijo: es también una construcción cultural".