El vestido viral de Zara que se lleva con pantalones según las influencers

La moda siempre encuentra la manera de sorprendernos. Cuando creemos que ya nada puede reinventarse, el pasado regresa para recordarnos que las reglas están hechas para romperse y reinterpretarse. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con los vestidos combinados con pantalón, una fórmula que arrasó en los años 2000 y que, dos décadas después, vuelve a situarse en el centro de la moda.

Hoy se ha convertido en un recurso de estilo que se ve cada vez más en pasarelas y, sobre todo, en el street style que marcan influencers y creadoras de contenido en Instagram y TikTok. Esta tendencia responde a una manera de vestir más versátil, creativa y adaptada a los nuevos códigos de la moda urbana.

¿Por qué vuelve esta tendencia?

La clave del éxito de los vestidos con pantalón reside en su capacidad de jugar con capas, texturas y volúmenes. Ya no hablamos de un estilismo improvisado, sino de un verdadero arte en el de transformar piezas básicas en un look inesperado y sofisticado.

Imagina abrir tu armario y rescatar ese vestido favorito que, por sí solo, podría resultar demasiado veraniego o elegante para el día a día. Ahora súmale un pantalón vaquero de pierna ancha, unas deportivas chunky o unas sandalias minimalistas, y lo que parecía ordinario se convierte en un look con carácter y personalidad. Es una forma ingeniosa de prolongar la vida de nuestras prendas y adaptarlas al frío o a contextos más informales.

El vestido viral de Zara

Entre las múltiples propuestas que se han visto en redes, hay una que destaca por encima de todas, y es el vestido asimétrico de encaje de Zara. Con un precio de 49,95 euros, la prenda ha arrasado en ventas gracias a su diseño versátil.

Está disponible en tres colores el negro, blanco roto y una combinación entre el blanco y negro, aunque en su lanzamiento también se pudo conseguir en marrón, pero ya no está disponible. Su corte asimétrico, su tejido delicado y su capacidad de adaptarse a diferentes estilos lo convierten en ese comodín de armario que funciona tanto para una cena elegante como para un look de día más relajado.

Vestido viral de Zara | Zara

Influencers que han apostado por esta tendencia

Como ocurre con casi todas las modas que se viralizan, las influencers han tenido un papel decisivo a la hora de consolidar el regreso de los vestidos con pantalón. Natalia Osona no se ha quedado atrás, ha mostrado en su cuenta de Instagram hasta cuatro formas distintas de llevar el vestido de Zara.

En su primera propuesta, Osona apuesta por la sencillez del vestido acompañado de tacones y un bolso negro , demostrando que, en ocasiones, menos es más.

, demostrando que, en ocasiones, menos es más. En su segundo look, utiliza el vestido como si fuera una falda , superponiendo una camiseta blanca de Versace que rompe con el encaje y aporta un aire más desenfadado.

, superponiendo una camiseta blanca de Versace que rompe con el encaje y aporta un aire más desenfadado. En el tercer estilismo, suma una blazer negra , ideal para quienes buscan un equilibrio entre formalidad y modernidad.

, ideal para quienes buscan un equilibrio entre formalidad y modernidad. El look que más le ha gustado, donde combina el vestido con unos pantalones vaqueros rectos de pierna ancha, logrando ese mix entre sofisticado y casual que tanto gusta en la moda actual.

Pero no ha sido la única. La influencer Karen González, con más de 150.000 seguidores en su perfil @karenxgs, también ha apostado por esta tendencia. Ella lo ha lucido en la versión marrón del vestido, combinándolo con unos pantalones vaqueros rectos, un bolso en tono marrón y unas gafas negras. El resultado es un look absolutamente urbano, que encaja en nuestro día a día.

Así que, si todavía tienes dudas, recuerda rescatar un vestido olvidado del armario y darle nueva vida junto a un pantalón puede ser la forma más sencilla de lograr un look diferente, actual y lleno de personalidad.