¿No makeup makeup o maquillaje natural? Aprende a diferenciar ambas técnicas

En los últimos años, el maquillaje ha evolucionado hacia propuestas mucho más ligeras y realistas. Cada vez somos más las que buscamos fórmulas que nos ayuden a vernos bien sin necesidad de recurrir a capas y capas de producto. Precisamente, dentro de esta tendencia se han popularizado dos técnicas: el no makeup makeup y el maquillaje natural.

A simple vista parecen lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. Ambos estilos comparten un mismo objetivo: lograr un acabado discreto, favorecedor y fresco. Sin embargo, lo que cambia son los productos, la cantidad que se utiliza y la intención detrás de cada técnica.

Técnicas para maquillarte de forma natural

Así pues, estamos ante las dos técnicas por excelencia si lo que queremos es lograr un maquillaje lo más sencillo posible. En el caso del maquillaje natural, lo que hace especial a este método es que el principal objetivo es realzar la belleza natural, que la piel se vea perfecta, pero de forma sutil. Básicamente, ir maquilladas sin que se note en exceso que vamos maquilladas.

En cambio, el no makeup makeup (o su equivalencia al castellano, el maquillaje no-maquillaje) es todavía más minimalista. Aquí no buscamos perfeccionar tanto como disimular: se trata de simular que no llevamos nada, aunque en realidad sí hay truco.

Así pues, podríamos afirmar que la primera técnica sería la versión más completa de la segunda, logrando un aspecto radiante y saludable, pero usando la menor cantidad de cosméticos posible. Y estos, siempre en las formas más neutras.

Qué cosméticos usar para lograr un maquillaje natural

La tiktoker @sylvia_ruuizlo deja clarísimo, y qué mejor que demostrarlo en vivo, brocha en mano. En uno de sus vídeos, muestra paso a paso los productos que utiliza para lograr un look natural, comparándolos con los que se quedarían fuera en la versión más minimalista.