La diferencia entre el maquillaje de día y de noche: así se ve la piel según la luz

Maquillarse se ha convertido en una tendencia muy popular y, para muchas personas, en una forma de expresión personal que disfrutan cada día. Sin embargo, no siempre logramos el resultado que esperamos, incluso cuando usamos productos de buena calidad o seguimos las últimas recomendaciones de belleza.

Maquillaje en el rostro | iStock

Lo que muchas veces pasamos por alto es que el verdadero desafío no está solo en los productos, sino en conocer bien nuestra piel y cómo la afecta la luz del entorno. Por eso, en este artículo te compartimos trucos de maquillaje que marcan la diferencia entre el día y la noche, para que puedas adaptar tu look y sacarle el máximo partido en cada momento.

Para ello, contamos con la voz de Adrián Rux, creador de contenido sobre belleza, quien nos explica todo lo que aún no sabíamos.

Maquillaje durante el día

Adrián explica que "durante el día la luz es mucho más neutra y, además, viene de arriba". Este factor provoca que "todas las texturas o el exceso de producto se perciba mucho más", remarca el creador de contenido.

Rux nos cuenta otro pequeño error que se comete con los maquillajes de día: "Con la luz neutra también percibimos más los naranjas del bronceador, por eso, muchas personas, cuando se maquillan en el baño con la luz más amarilla, ven que el color está bien. Pero cuando salen a la calle, se dan cuenta que se les ha ido un poquito la mano".

Colorete bronceador | Pexel

Para evitar estos pequeños errores que pueden marcar realmente la diferencia, el experto en belleza asegura que "la clave es elegir texturas mucho más ligeras y naturales, sobre todo en la piel".

Durante la noche

Pero cuando el sol se va, todo cambia. "La luz va a ser siempre muchísimo más cálida porque viene de diferentes direcciones y eso hace también que envuelva mucho más el rostro", relata Rux.

Adrián afirma que "todo lo que sean iluminadores o efectos metálicos se va a ver mucho más bonito, porque al tener muchas más sombras alrededor va a hacer que ese brillo resalte muchísimo más".

Mujer aplicándose iluminador | Freepik

Entonces, a medida que el sol desaparece, la intensidad con la que vemos el maquillaje también: "Esa percepción de la cobertura, la textura de los polvos, el bronceador… Todo eso también se va a suavizar muchísimo más, igual que la luz", concluye.

"Por eso siempre se ha dicho que por la noche podemos subir más el maquillaje", reflexiona Rux. Aunque aclara que "todo el mundo piensa que nos referíamos a los ojos y los labios, y es por la piel".

Entonces, ¿no podemos aplicar color durante el día?

Sí podemos. De hecho, podemos aplicar todos los colores potentes que queramos sin ningún problema, "ya sea un eyeliner, una máscara, un labial potente, una sombra si nos gusta…", justifica el creador de contenido.

Mujer usando maquillaje | Freepik

Y es que Adrián clarifica que "no es que sea mejor un acabado u otro. Da igual si aplicamos color en otras zonas, porque eso no tiene nada que ver. Es cómo lo vamos a percibir según la luz que nos rodea".