Lucas, de Andy y Lucas, zanja la polémica por el aspecto de su nariz: "He sido feo, soy feo y seré feo"

En mitad de la polémica por la nariz de Lucas, el grupo Andy y Lucas amenizaron este sábado, 30 de noviembre, el encendido de las luces de navidad de Sevilla con un breve concierto con el que deleitaron a multitud de fans que se acercaron hasta el centro de la capital andaluza para disfrutar.

Tras el concierto, Lucas atendió a la prensa y dejó claro que no se ha hecho ningún retoque en su rostro y que su nariz es la misma de siempre: "He sido feo, soy feo y seré feo, ya está. Que no tengo nada en la nariz".

Lucas, de Andy y Lucas | Gtres

Con este tono irónico, el artista quiso dejar claro que no se ha operado la nariz a pesar de los comentarios que ha recibido por redes sociales al hacerse viral una imagen suya en la que se apreciaría un cambio en su nariz.

Y es que, las redes sociales han ardido durante estos días preguntándose qué podría haberle pasado a su rostro visiblemente cambiado.

Ahora, tras desmentir que se haya sometido a una operación estética, muchos le darán vueltas a qué se debe este aspecto.

Mientras, el cantante espera que se aclaren todas las dudas que hay acerca de su rostro tras sus declaraciones y después de una semana de comentarios y críticas.