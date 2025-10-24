Shadowing: el arte de mezclar tus perfumes y aceites para que tu olor se prolongue durante horas

Oler bien va más allá de querer mantener una higiene básica, podría considerarse uno de los mayores placeres de la vida y por eso tratamos de buscar la fragancia perfecta, no solo para que se identifique con nosotros sino para que deje rastro por donde pasamos.

A veces, encontrar el perfume adecuado se complica porque no solo es un factor importante el olor, también entra en juego saber mantener ese aroma durante todo el día.

Mujer aplicándose perfume en el cuello | Pexels

Acertar con la fragancia ideal es casi imposible y por eso, desde hace un tiempo, se ha puesto de moda una técnica considerada infalible: combinar perfumes.

Consiste en mezclar varios de tus olores favoritos para crear un aroma personalizado a gusto de quien lo está usando. De tal manera que, cuánto más perfume incorpores, más intenso será el olor que quede impregnado en tu piel.

Perfumes | iStock

A esta técnica que redefine por completo la forma tradicional de echarse perfume la han llamado shadowing. Para conseguir su efecto de la manera deseada, solo tienes que utilizar diferentes fragancias en distintas partes del cuerpo combinándolas con elixires y aceites para lograr un olor más cambiante y abrumador.