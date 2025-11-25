Gym nails, la nueva manicura de uñas para ir ideal y cómoda al gimnasio

Las modas van y vienen, algunas duran más y otras son más efímeras. Una tendencia que nunca se ha ido son las uñas. Llevarlas pintadas, con diseños, decoraciones y estéticas se ha convertido en una prioridad para muchas mujeres.

Se trata de un sector muy amplio, ya que hay mil estilos y tendencias dentro del mundo de las uñas. Hay personas a las que les gustan diseños más exclusivos, mientras que otras prefieren colores lisos. Hay mujeres a que les gustan las uñas largas y otras que se decanta por unas más cortas.

Y, ahora, ha aterrizado una nueva tendencia: las gym nails o uñas de gimnasio. Un nuevo concepto que recoge un estilo básico, arreglado y sutil. A continuación, te lo explicamos todo sobre esta nueva moda.

Uñas básicas | Freepik

Qué son las gym nails

Esta nueva tendencia combina el cuidado personal con un estilo de vida activo, de aquí el nombre compuesto de uñas y gimnasio. Se une un estilo minimalista, limpio y funcional, que se ha convertido en un must para todas aquellas personas que combinan glamour y deporte.

Se trata de una manicura que no busca llamar la atención. Al contrario, transmite naturalidad y bienestar, con un acabado impecable, discreto y resistente al ritmo de la rutina.

No importa en absoluto el tipo de deporte que practiques: las gym nails están pensadas para todas aquellas personas que hagan pilates, entrenamientos de fuerza o crossfit. Y es que se trata de una tendencia resistente, unas uñas realmente duraderas.

Por qué se llaman así

El nombre refleja una manicura que comprende las manos que levantan pesas, se apoyan en el suelo, abren botellas de agua y usan máquinas. Uñas diseñadas para durar y acompañar entrenamientos intensos sin perder ni estilo ni funcionalidad.

Su éxito se debe tanto a su resistencia como a su adaptabilidad: no interfieren con las mancuernas ni al ajustar agarres, se mantienen bonitas incluso después de entrenar y combinan con cualquier estilo de gimnasio y look.

Algunos tips

Para este tipo de tendencia, el color marca la diferencia. Los tonos suaves y naturales, como el rosa pálido, el nude o el melocotón translúcido, realzan la uña sin sobresalir demasiado, logrando un efecto natural que funciona con cualquier outfit o equipo de gimnasio.

La forma y la longitud también importan: lo mejor es mantenerlas cortas o medianas, con bordes redondeados o ligeramente cuadrados, que aguanten golpes y fricciones sin perder su forma. Este equilibrio entre practicidad y estilo garantiza que tus uñas sigan luciendo impecables, incluso después de sesiones intensas de entrenamiento.