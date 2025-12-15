Loöz Skin, la firma cosmética de Ichi Aragón, Iera Paperlight y Lourdes Bustillo irrumpe con una propuesta consciente

La marca de cosmética Loöz Skin se abre paso en el sector del cuidado de la piel con una propuesta basada en la simplicidad y el respeto por la piel. En un contexto en el que los consumidores reclaman cada vez más información clara sobre los productos que utilizan, la firma apuesta por fórmulas eficaces, ingredientes reconocibles y una comunicación directa.

Detrás del proyecto están las creadoras de contenido Ichi Aragón, Iera Paperlight y Lourdes Bustillo, quienes lanzaron la marca el pasado mes de noviembre. Loöz nace de su experiencia personal con el cuidado de la piel y de una inquietud que comparten: ofrecer una alternativa cosmética honesta en un mercado cada vez más saturado.

En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre la firma: los productos que venden, la filosofía de la marca y los ingredientes principales que usan, entre otras cosas.

Una firma que busca el cambio

Este lanzamiento llega en un momento de saturación de productos y rutinas complejas que, lejos de mejorar la salud de la piel, pueden acabar dañándola. Frente a esta tendencia, la marca propone rutinas sencillas, con pocos productos y fórmulas pensadas para cubrir las necesidades reales de la piel sin sobrecargarla.

Loöz nació del deseo de mirar más despacio, de entender que la belleza no surge del exceso, sino del silencio, de ese instante en el que respiras profundo y te reconoces sin exigencias. La filosofía de la marca se basa en que no hay nada que alcanzar, porque lo esencial ya está en ti.

Para la firma, la belleza más profunda es la que se siente. No hay filtros que puedan imitar la luz que deja la calma, esa que llega cuando te cuidas sin presión y te habitas con ternura. Loöz busca transmitir esa sensación, una invitación a detener el tiempo y sentirte bien, convirtiendo el cuidado de la piel en un acto de conexión con uno mismo.

Ingredientes, transparencia y compromiso

Uno de sus pilares es la transparencia. La marca detalla con claridad la composición de cada producto y el papel de sus ingredientes, facilitando que el consumidor entienda qué está usando y por qué.

Loöz se posiciona como una marca funcional y cercana, diseñada para integrarse de manera natural en la rutina diaria. Su enfoque consciente hacia el cuidado de la piel ha logrado captar la atención de un público amplio, especialmente de jóvenes que valoran la salud de la piel y el bienestar personal.

De esta manera, la marca no solo ofrece productos, sino también una filosofía que invita a cuidar de uno mismo.

The Bright Sight: su primer producto

The Bright Sight es una crema de contorno de ojos revitalizante que está diseñada para despertar la mirada y devolverle su frescura natural. Este contorno de ojos actúa como un tratamiento global, combinando péptidos de última generación, cafeína y vitamina A para reducir bolsas, suavizar líneas de expresión y aclarar visiblemente las ojeras.

Su textura ligera y sedosa se absorbe al instante, proporcionando hidratación profunda y un efecto descongestivo inmediato. Día tras día, la piel del contorno se muestra más firme, luminosa y descansada, ofreciendo una mirada más viva y radiante conseguida con un gesto sencillo que se puede incorporar tanto en la rutina de mañana como en la de noche.

The Bamboo Wrap: su segundo lanzamiento

Se trata de una mascarilla facial calmante y revitalizante inspirada en la pureza del bambú y en la ciencia del cuidado consciente. Su fórmula, enriquecida con cuatro tipos de ácido hialurónico, centella asiática y árbol de té, hidrata en profundidad, repara y devuelve el equilibrio natural del rostro.

La textura ligera se adapta como una segunda piel, infundiendo extractos botánicos antioxidantes que iluminan, suavizan y revitalizan en solo minutos, ideal para esos momentos en los que la piel necesita una pausa. The Bamboo Wrap ofrece un glow natural y bienestar inmediato para todos los tipos de piel.

Por ahora, Loöz Skin no ha realizado nuevos lanzamientos, pero mantiene una presencia muy activa en redes sociales, donde comparte su filosofía, consejos de cuidado de la piel y novedades sobre la marca.