¿Cena de empresa a la vista? Estos son los leggings de Zara que te salvarán el look

Nos guste o no nos guste, hay una prenda que siempre vuelve: los leggins. Los tuvimos en el armario en los años 90 y en los 2000 han vuelto cada década para recordarnos que en la moda todo son ciclos.

La moda de los leggins convive cómodamente con la de los pantalones anchos, porque no hay una sola tendencia que destierre a la otra, sino que cada prenda es para una ocasión. Igual que cada tejido, caída y combinación. No hay ropa fea, sino gustos diferentes, malas y buenas decisiones frente al espejo.

La creadora de contenido sobre moda y asesora de imagen Chincha Rabiña ha publicado en su perfil de Instagram los leggins que, para ella, son los mejores que puedes encontrar actualmente en las tiendas.

Se trata de este leggin de Zara que por menos de 20 euros promete ser una pieza fácil de combinar, que estiliza y abriga. Según la asesora de imagen, su elástico fuerte y su tejido grueso hace que se ajusten mucho al cuerpo y sienten muy bien. Además, llevan unos detalles de botones dorados en la cintura que, para las más atrevidas, los puedan lucir con un jersey corto.

¿Los leggins son adecuados para la cena de empresa?

Aunque muchas asesoras de imagen no creen que unos leggins sean el mejor atuendo para una cena de empresa, es decir, para un ámbito profesional, nosotras creemos que sí. Y la razón es muy simple: estos leggins los puedes combinar con partes de arriba más holgadas, jerseys con detalles navideños e incluso algo de brillo, para lucir silueta sin incomodar.

Cómo combinar unos leggins

Lo que a muchas nos disgusta de los leggins es la sensación de estar enseñando de más, tanto por detrás como por delante. Aunque la creadora de contenido promete que con este modelo de Inditex una se siente cómoda, incluso con prendas cortas en la parte de arriba, recomienda el truco de la camisa falsa.

El truco de la camisa falsa es tan sencillo y efectivo que es difícil que quede alguien que aún no lo conozca. Para las despistadas: se trata de comprar esta especie de falda que asemeja el final de una camisa, para ponerlo por debajo de tu jersey. Con esta prenda, que puedes encontrar en Amazon, disimulas la parte íntima y el trasero al llevar pantalones tan ajustados como estos leggins.