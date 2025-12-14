Manicuras para Navidad: del rojo clásico a uñas con el glitter más llamativo

La cuenta atrás para las fiestas ya ha empezado y, como cada año, las uñas se preparan para convertirse en uno de los accesorios más llamativos de la temporada. Con cenas, celebraciones y reencuentros, muchas aprovecharán para apostar por diseños que acompañen este ambiente festivo donde todo parece brillar un poco más.

Este invierno, las manicuras se llenan de luz, texturas y detalles pensados para elevar cualquier look sin necesidad de grandes inventos. La propuesta se mueve entre lo clásico y lo atrevido: tonos tradicionales que nunca fallan, acabados metálicos que transforman cualquier diseño y, cómo no, la purpurina, que vuelve a reclamar su trono año tras año.

Las tendencias para estas fiestas combinan precisamente estos tres pilares. La idea es apostar por uñas que transmitan espíritu navideño, pero sin renunciar a un toque moderno y personal.

Mujer haciéndose las uñas | Freepik

Colores muy navideños

Si hay un color que define la Navidad, ese es el rojo. Esta temporada regresa con fuerza en todas sus versiones: desde tonos vivos que recuerdan a las bolas del árbol, hasta rojos profundos que aportan un aire más sofisticado.

Manicura roja | Freepik

Pero no todo va a ser rojo. Los verdes están ganando terreno, especialmente en sus variantes esmeralda y oliva. Son tonos que aportan un toque moderno, diferente y sorprendentemente versátil. Funcionan igual de bien en diseños minimalistas como en manicuras más festivas.

Manicura verde | Freepik

Efectos metalizados

El brillo metálico será otro de los grandes protagonistas de estas fiestas. Los efectos metalizados en diversas tonalidades aportan un acabado luminoso que capta la luz y transforma por completo la manicura.

Los polvos con efecto metálico son una de las opciones más potentes, ya que añaden un reflejo espectacular que convierte incluso el diseño más sencillo en algo especial.

La purpurina siempre presente

La purpurina nunca pasa de moda, y estas fiestas vuelve más versátil que nunca. Los esmaltes con glitter permiten jugar con distintos niveles de intensidad: desde brillos muy finos y sutiles hasta purpurinas más densas para un efecto totalmente festivo.

Manicura con purpurina | Freepik

Este detalle puede funcionar como protagonista absoluto o bien como detalle sutil. Por ejemplo, una francesa brillante, un acento en un solo dedo o un toque en la base de la uña pueden cambiar por completo el diseño.

Diseños más atrevidos

Para quienes estas fiestas quieren ir un paso más allá, las propuestas atrevidas llegan pisando fuerte. Una de las grandes tendencias son las manicuras con dibujos navideños, como copos de nieve, estrellas metalizadas o patrones inspirados en los manteles típicos de invierno, como líneas irregulares o mezclas de colores.

Manicura con diseño | Freepik

También destacan los diseños conocidos como mix and match, donde cada uña lleva un acabado distinto: una con glitter, otra metalizada, otra roja… El resultado es una manicura divertida, original y perfecta para quienes no quieren elegir solo una tendencia.

La última propuesta que viene fuerte son las uñas efecto wrapped gift: imitan los regalos envueltos con lazos o cruces doradas hechos con gel. Es, sin lugar a dudas, la opción más extravagante para estas Navidades, ya que esta opción cuenta con volumen.