Por qué no deberías usar parches reutilizables para el contorno de los ojos

El uso de los parches para el contorno de los ojos es ya un fenómeno imparable. Tik Tok e Instagram están llenos de personas luciéndolos como si fueran un accesorio más: para viajar, para pasear o incluso para trabajar desde casa.

Y, con su popularidad, han llegado también las versiones reutilizables, vendidas como alternativas más sostenibles e inteligentes. Pero que algo sea viral no significa necesariamente que sea lo mejor para tu piel.

De hecho, varias expertas en dermocosmética coinciden en que estos parches reutilizables no son tan inofensivos como parecen. La zona ocular es extremadamente delicada y cualquier producto mal planteado o mal utilizado puede jugar en contra.

Aunque es cierto que dejan la piel más jugosa al instante y que visualmente transmiten ese efecto spa, el problema está en lo que no vemos: irritación, congestión, miliums y hasta riesgo de bacterias.

Por eso, antes de seguir la tendencia, conviene entender qué está pasando realmente bajo esos parches.

El contorno de ojos es una zona muy sensible

El contorno de los ojos es la parte más delicada de todo el rostro. Tiene menos grosor, menos glándulas sebáceas y es mucho más reactiva. Tal como explica la cosmetóloga Raquel González, "con un grano de arroz de crema tenemos suficiente para tratar ambos contornos".

Si encima colocamos un parche oclusivo encima, esa pequeña cantidad se absorbe enseguida, y lo que ocurre después es contraproducente: saturación, irritación y aparición de miliums, que son esos pequeños quistes blancos tan típicos del contorno.

Desde Byoode, la experta Raquel González recuerda que esta práctica "puede saturar la zona, irritarla o favorecer la aparición de imperfecciones". Los parches reutilizables, pensados para retener producto y potenciarlo, pueden terminar haciendo justo lo contrario: sobrecargar y estresar la piel.

Mujer con ojeras | Freepik

¿Qué es el efecto oclusivo?

El efecto oclusivo no es malo en sí mismo: de hecho, los parches desechables están diseñados para eso. Pero cuando se hace sin control, los riesgos aumentan.

Como explica el equipo dermocosmético de Medik8, al ocluir la zona se eleva la temperatura y se multiplica la penetración de ingredientes. Con parches formulados específicamente, no hay problema, pero, con cualquier otro material, sí.

A esto se suma otro factor que a menudo se pasa por alto: la mezcla de activos. Y es que los contornos están formulados con dosis muy concretas para proteger la zona.

Si añadimos más crema o combinamos productos incompatibles bajo un parche reutilizable, podemos alterar la fórmula y forzar una penetración excesiva. El resultado: congestión, inflamación y tratamientos que no funcionan como deberían.

Bacterias y biopelículas en los parches reutilizables

Los parches reutilizables suelen ser de silicona o hidrogel. El problema es que, si no se limpian y se secan perfectamente, pueden convertirse en un refugio ideal para bacterias. Con el uso continuado, estas bacterias forman biopelículas tanto en la superficie del parche como en el envase donde se guardan.

Parche de hidrogel para las ojeras | Pexels

Ese caldo de cultivo puede provocar irritaciones, pequeños brotes o incluso infecciones leves, especialmente en uso diario. Y, según las expertas, la mayoría de personas no realiza la limpieza ni la desinfección adecuadas para evitarlo.

Cuándo usar parches reutilizables para las ojeras

Todo esto no significa que los todos los parches sean malos. Simplemente, hay que elegir bien. Los que sí funcionan y son seguros son los desechables, formulados específicamente para el contorno de los ojos y diseñados para un único uso.

Su fórmula está pensada para liberar activos en la cantidad justa, durante el tiempo justo y sin mezclarse con otros productos. Además, suelen incluir una espátula para sacar cada parche sin contaminar el resto del producto.

En cuanto a la sostenibilidad, las expertas recuerdan que muchos parches de un solo uso están fabricados con microgeles biodegradables, por lo que no generan un impacto ambiental negativo mayor.