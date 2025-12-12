Profesionales desvelan sus trucos para evitar que el pelo se quede aplastado y sin volumen

Llevas tiempo intentando encontrar productos o remedios que le den volumen a tu pelo para eliminar de una vez ese "efecto lamido" que hace que parezca que no tienes cantidad, o que esté sucio por el exceso de grasa en el cuero cabelludo. A veces por genética, otras por un cambio en las hormonas, por higiene o por productos capilares inadecuados. Sea cual sea el problema, tiene solución si aplicas unas técnicas recomendadas por profesionales.

Pelo largo | Pexels

Algunas marcas solo quieren darte la solución a este tipo de problemas para que compres su nueva gama. Pero, es importante que aprendas a diferenciar el marketing y la publicidad de una necesidad real. También existen trucos recomendados por profesionales como el estilista Juan Carlos Maciques del salón Rita Hazan en Nueva York, sin necesidad de gastar un dineral en tratamientos o productos.

El estilista recalca que lo esencial es utilizar un champú que aporte cuerpo, para que levante la raíz y dé más textura al pelo fino. Como complemento, incorporar a la rutina un acondicionador que vaya únicamente de medios a puntas, para no añadir más peso y grasa en la raíz, sobre todo tiene que centrarse en su función principal que es proteger e hidratar. Después del lavado, el pelo debe secarse frotando con una toalla de manera suave los mechones.

Trucos para secar el pelo rápidamente sin secador | Pexels

A continuación, con el cabello todavía húmedo, se aplica una mousse voluminizadora, que es una espuma ligera, que aumenta el grosor del cabello, que demás ejerce un control sobre el frizz y facilita el secado sin apelmazar, puedes ayudarte de un cepillo redondo para dar altura. Su función es estética y temporal, es decir, no ayuda al crecimiento, ni regenera, ni repara daños.

Finalmente, mueve el secador y la cabeza de un lado a otro, para que el calor se esparza por toda la cabeza, el cabello se secará de manera uniforme, evitando que algunas partes se queden más planas que otras.