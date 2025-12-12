Tratamientos en la cara que nunca debes hacerte justo antes de una fecha importante como Navidad o Nochevieja

Hay una lección que aprendí con los años de profesión: tras muchos años en consulta, he comprendido que uno de los mayores errores que cometemos en medicina estética es no educar sobre los tiempos. Las pacientes ven resultados maravillosos en Instagram y creen que pueden conseguirlos de la noche a la mañana. Pero la realidad es que cada tratamiento tiene su proceso, y respetar esos tiempos es lo que marca la diferencia entre un resultado espectacular y una decepción.

La Nochevieja es una noche para brillar, no para estar preocupada por un moratón o una descamación inesperada. Si este año te pilló el toro, ya sabes: apunta en tu agenda que para el próximo diciembre, la planificación de belleza empieza en noviembre.

Rellenos de ácido hialurónico: pueden causar el "efecto globo"

El ácido hialurónico es uno de los tratamientos más demandados y con razón: rellena, hidrata y rejuvenece. Pero aquí viene el problema: aunque muchas pacientes creen que el resultado es inmediato, la realidad es que en las primeras 48-72 horas hay inflamación. Y no hablo de una ligera rojez, sino de una hinchazón que puede ser bastante visible, especialmente en zonas delicadas como los labios o las ojeras.

Labios voluminosos | Freepik

Además, siempre existe el riesgo de que aparezca algún hematoma. Por mucho cuidado que tenga el médico, cuando introduces una aguja hay pequeños vasos sanguíneos que pueden romperse. Estos moratones pueden tardar entre 5 y 10 días en desaparecer por completo. ¿Te imaginas pasarte la Nochevieja con un morado en el pómulo que ni el mejor corrector puede disimular?

Mi consejo como profesional en medicina estética: Si quieres hacerte un relleno, debes planificarlo al menos con tres semanas de antelación. Así la inflamación ya habrá bajado y cualquier pequeño hematoma habrá desaparecido. Si llegaste tarde, mejor espera a enero.

Toxina botulínica: cuando tu cara todavía no está asentada

La toxina botulínica es maravillosa para suavizar arrugas de expresión, pero necesita tiempo para hacer efecto y, sobre todo, para verse natural. Los primeros días después de la aplicación pueden aparecer pequeñas marcas de pinchazos y cierta rigidez. El efecto completo no se ve hasta los 10-15 días, y es entonces cuando los músculos se van acoplando y el resultado se ve realmente bonito.

Si te lo haces faltando solo una semana para Nochevieja, corres el riesgo de llegar al 31 con la expresión facial un poco extraña, todavía en proceso de adaptación.

Mi consejo como profesional: El momento ideal para la toxina botulínica antes de un evento importante es entre tres semanas y un mes antes. ¿Por qué tanto margen? Porque aunque el efecto empieza a notarse a los 10-15 días, si necesitamos hacer algún retoque puntual (algo bastante habitual), ese ajuste necesitará otros 10-15 días adicionales para verse en su punto óptimo. Por eso, si quieres llegar a Nochevieja con un resultado impecable y perfectamente asentado, la planificación con un mes de antelación es lo más prudente.

Una chica se somete a un tratamiento de bótox | iStock

Peelings medios o profundos: la descamación no perdona

Los peelings son fantásticos para renovar la piel, pero tienen un proceso de recuperación que no puedes saltarte. Un peeling medio provoca enrojecimiento y descamación durante una semana completa. Y cuando digo descamación, me refiero a que literalmente se te pela la piel, especialmente alrededor de la boca, nariz y barbilla.

Un peeling profundo es aún más intenso: requiere entre dos y cuatro semanas de recuperación, con inflamación, costras y enrojecimiento visible. No es algo que puedas disimular con maquillaje.

Mi consejo: Los peelings superficiales sí son una opción si te los haces con al menos 10 días de antelación. Pero si piensas en algo más agresivo, ya llegaste tarde. Déjalo para después de las fiestas, cuando puedas tomarte el tiempo de recuperación sin presión.

Láser CO2 fraccionado: un tratamiento de belleza que requiere paciencia

El láser CO2 fraccionado es uno de los tratamientos más efectivos para rejuvenecer la piel en profundidad, tratar cicatrices y mejorar la textura. Pero es también uno de los que más tiempo de recuperación necesita. Los primeros dos días la piel parece quemada, luego se forma una costra fina que tarda entre 5 y 8 días en desprenderse.

Durante todo ese proceso, tu piel está roja, sensible y nada fotogénica. Es un tratamiento estupendo, pero necesita planificación.

Mi consejo profesional: Si querías hacerte láser CO2, tendrías que haberlo planeado con al menos tres semanas de margen. Si no lo hiciste, apúntalo en tu lista de propósitos para el nuevo año.

Una mujer con cara de disgusto frente al espejo | Freepik

Depilación de zonas sensibles: el peligro de la irritación

Puede parecer un detalle menor, pero depilarte el labio superior o las cejas justo antes de Nochevieja puede dejarte con la piel enrojecida e irritada. Estas zonas son especialmente sensibles y los poros pueden inflamarse o incluso salir algún granito.

Si te depilas habitualmente, hazlo al menos entre 7 y 10 días antes. Así te aseguras de que tu piel esté completamente calmada y sin rojeces para la noche del 31.

Depilación láser | iStock

¿Qué tratamientos puedes hacerte antes de Navidad?

No todo está perdido si quieres un impulso de última hora. Hay tratamientos que sí puedes hacerte sin riesgo:

Tratamientos de bioestimulación flash: Ideales para dar luminosidad y mejorar la calidad de la piel sin inflamación significativa. Puedes hacértelos incluso una semana antes.

Ideales para dar luminosidad y mejorar la calidad de la piel sin inflamación significativa. Puedes hacértelos incluso una semana antes. Radiofrecuencia facial: Es un tratamiento no invasivo que da firmeza y luminosidad sin tiempo de recuperación. Puedes hacértelo hasta 3-5 días antes sin problema.

Es un tratamiento no invasivo que da firmeza y luminosidad sin tiempo de recuperación. Puedes hacértelo hasta 3-5 días antes sin problema. Hidrafacial: Este tratamiento es perfecto para una limpieza profunda e hidratación intensiva que te dejará la piel radiante. Lo mejor es que puedes hacértelo incluso horas antes del evento, ya que no tiene ningún efecto secundario.

Este tratamiento es perfecto para una limpieza profunda e hidratación intensiva que te dejará la piel radiante. Lo mejor es que puedes hacértelo incluso horas antes del evento, ya que no tiene ningún efecto secundario. Cuidados en casa: A veces lo más efectivo es volver a lo básico. Ser muy constante en los días previos con una buena rutina que incluya limpieza, antioxidantes, retinol, hidratación y protección solar puede hacer maravillas.

Y recuerda: la mejor versión de ti no necesita prisas. Necesita cuidados, tiempo y sobre todo, profesionales que te digan la verdad, aunque no sea lo que quieres oír. Porque al final, lo que todas queremos es disfrutar de la noche sin estar pendientes del espejo.