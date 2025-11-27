PIEL SALUDABLE A CUALQUIER EDAD
Los cosméticos que tienes que incorporar en tu rutina facial según la edad que tengas
Cada persona es un mundo, al igual que la piel. Pero la vejez, las arrugas y las manchas, llegan para todos por igual. Por eso, es necesario mantener un cuidado que implique hidratación y protección a diario.
La piel va cambiando con el paso del tiempo, por eso es necesario cuidarla en cada una de sus etapas. Para evitar que envejezca antes de lo previsto y mantenerla reluciente y elástica todo lo que se pueda. Es la barrera protectora de nuestro cuerpo, es lo primero que ven otras personas de nosotros, y es por tanto, un reflejo de la situación física y emocional en la que nos encontramos en ese momento.
Durante los veinte, la piel todavía brilla y produce suficiente colágeno, no necesita reparación porque no salen aún las marcas ni las arrugas. Pero, si necesita protección solar diaria, así como cremas con vitamina C y ácido hialurónico para hidratar. Aunque en estos años, la barrera cutánea sea más resistente, puede verse afectada por el sol o por hábitos poco saludables que hacen que se vea más apagada o poco cuidada.
En los treinta, la producción de colágeno y elastina empieza a disminuir, por lo que aparecen las primeras líneas. Para suavizarlas, lo ideal sería utilizar el retinol en baja concentración y niacinamida para unificar el color de la piel así como péptidos para producir colágeno y que se siga manteniendo la firmeza. A partir de los cuarenta es cuando las personas comienzan a subir la concentración de retinol e incorporan hidroxiácidos, péptidos y ceramida porque se pierde más firmeza. Eso sí, todas las etapas van acompañadas de hidratación y protección solar.
Pero llegar a los cincuenta no quiere decir que tu piel llegue a rendirse, aunque esté en medio de una batalla, sigue habiendo soluciones. Es cierto, que en esta etapa, la piel se vuelve más fina y se seca con mayor facilidad por eso necesita una hidratación en profundidad. Los retinoides avanzados entran en acción para mantener la elasticidad que poco a poco se va perdiendo, mientras que los antioxidantes y la vitamina E luchan contra los radicales libres.
