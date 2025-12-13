¿Cuántos intereses nos podemos ahorrar si amortizamos hipoteca a final de año?

Ahora, en diciembre, es el mejor momento para podernos plantear qué donaciones vamos a realizar en este año fiscal, si queremos hacer una aportación a nuestro plan de pensiones o si nos conviene amortizar hipoteca, ya que todas estas decisiones suponen una desgravación en nuestra Declaración de la Renta, en muchos casos (no en todos). Algunas personas se pueden beneficiar de la desgravación que supone la amortización de la hipoteca, aunque para ello tuvieron que haber empezado a desgravarse las amortizaciones antes de 2013.

Si he comprado una casa después de 2013: ¿qué me puedo desgravar?

Si compraste una casa después de 2013, quizás te estés preguntando si entonces, al no haber desgravación fiscal, si merece la pena o no la amortización anticipada de la hipoteca, y la respuesta la tengo clara: depende del tipo de préstamo que tengas.

Mujer calculando una hipoteca | Freepik

Cuando amortizamos anticipadamente un préstamo, nos ahorramos los intereses que se habrían generado en las cuotas que ya no vamos a tener que pagar tras realizar la amortización. Es decir, si amortizamos el equivalente al capital amortizado en diez cuotas, nos estamos ahorrando los intereses que pagaríamos en esas diez cuotas.

Para valorar cuánto es esta cantidad en dinero, tendremos que ver cuáles son las condiciones de nuestro préstamo. Cuanto más dinero y más cuotas nos queden por pagar, así como cuantos más altos sean los intereses del préstamo, más rentable nos saldrá realizar esa amortización, especialmente si no tenemos que pagar una comisión por ello.

Sin embargo, si nos quedan ya pocas cuotas y poco capital pendiente o el interés de nuestro préstamo es bajo, sacaremos un menor beneficio con esa estrategia. Cuando amortizamos anticipadamente de manera parcial un préstamo, lo más conveniente es hacerlo con reducción de plazo, ya que supone un mayor ahorro que realizar una reducción de la cuota mensual.

Cuánto dinero ahorramos amortizando hipoteca

Para hacernos una idea, una persona que quiere amortizar 10.000 euros de un préstamo hipotecario que tiene un interés del 3,5%, del que le quedan por pagar 400.000 euros y 30 años, ahorrará más de 18.000 euros en intereses. Es decir, renuncia a 10.000 euros que tiene ahora en su cuenta, pero eso le supondría a largo plazo un ahorro de 18.000 euros.

Una pareja revisa sus ahorros. | iStock

Sin embargo, otra persona que también quiere amortizar 10.000 euros de un préstamo hipotecario que también es de 400.000 euros a 30 años, pero que tiene un interés del 1%, ahorrará solamente unos 3.500 euros. En este caso, el cálculo acaba no mereciendo la pena.

Por último, si se trata de una persona que contrató un préstamo de 400.000 euros a 30 años, con un interés del 3,5%, pero a la que ya solo le quedan por pagar los últimos 5 años de la hipoteca, realizar esa amortización de 10.000 euros le supondrá un ahorro de unos 1.800 euros. Esto ocurre porque la mayoría de los intereses se pagan en los primeros años de hipoteca, que es cuando acostumbra a ser más conveniente amortizar, aunque es cuando las familias disponen de menos ahorro para hacerlo.

En los tres ejemplos, la persona se descapitaliza renuncia a 10.000 euros de su cuenta para hacer frente a esa amortización, pero dependiendo del beneficio que reciba y los intereses que ahorre, le merecerá más o menos la pena realizarla. Antes de tomar una decisión sobre amortizar o no hacerlo, debemos valorar si invertir ese dinero o mantenerlo como ahorro puede ser más rentable.