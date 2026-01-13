La influencer Rocío López cuenta su experiencia con el PRP facial, el tratamiento estético de moda

No es ningún secreto que los tratamientos y retoques estéticos están en pleno auge. La influencia de las redes sociales ha normalizado este tipo de procedimientos hasta convertirlos en algo mucho más común de lo que jamás hubiéramos imaginado.

Son numerosas las influencers que han reconocido públicamente haberse sometido a retoques para disimular las líneas de expresión y el paso del tiempo, como Laura Escanes o Jessica Goicochea.

El último tratamiento en ponerse de moda es el PRP facial, del que Hailey Bieber se ha convertido en una de sus principales impulsoras tras explicar en un conocido podcast estadounidense en qué consiste y por qué decidió hacérselo.

Desde entonces, muchas creadoras de contenido han optado por someterse a estos pequeños pinchazos y compartir su experiencia en redes sociales. Es el caso de Rocío López, creadora de contenido especializada en belleza, maquillaje, cabello y moda.

La influencer, que cuenta con más de 360 mil seguidores en Instagram, ha mostrado todo el proceso del tratamiento a través de sus redes: "Me he hecho un tratamiento de PRP facial y quería contaros mi experiencia de forma sincera", explica al inicio de su testimonio.

Qué es el PRP

Para muchas personas, este tratamiento sigue siendo una auténtica novedad, por lo que a continuación explicamos en qué consiste. "Para quien no lo sepa, el PRP se hace con tu propio plasma y busca mejorar la calidad de la piel desde dentro", aclara Rocío.

Se trata de un retoque estético que comienza con la extracción de una pequeña cantidad de sangre de la paciente. Esta se centrifuga para separar los glóbulos rojos del plasma, que posteriormente se inyecta en el rostro con el objetivo de regenerar la piel y mejorar su aspecto.

Mujer en una clínica estética | Freepik

"Hoy, por primera vez en mi vida, me voy a inyectar cositas en la cara", comenta la creadora de contenido con total naturalidad. "Me apetece probar y ver si notamos algo diferente", añade, compartiendo con transparencia sus expectativas ante el tratamiento.

El procedimiento

Para someterse a este tipo de tratamiento es fundamental acudir a una clínica especializada, donde los profesionales puedan valorar qué opción se adapta mejor a cada tipo de piel. A partir de ahí, la creadora de contenido detalla paso a paso cómo fue su experiencia.

"Me aplicaron una crema anestésica bastante fuerte, se me llegaron a dormir hasta los labios", explica. A continuación, "te extraen varios tubos de sangre para después meterlos en una máquina, centrifugarlos y separar el plasma rico en plaquetas", añade.

Mujer en una clínica estética | Freepik

La influencer reconoce que el proceso no fue del todo agradable. "Me dio bastante grima", confiesa. Además, señala que su piel es especialmente reactiva: "En cuanto me pinchó, me empecé a poner súper roja y, la verdad, me preocupé bastante. Nunca me había pinchado la cara de esta forma y me dio mucha impresión".

Ante esta reacción, el equipo optó por aplicar una mascarilla calmante acompañada de un suave masaje. "Tenía la piel muy roja, así que decidieron ponerme una mascarilla calmante y la rojez bajó bastante rápido", explica. Aun así, admite que sintió la piel resentida durante los días posteriores: "En mi caso, esa molestia me duró un par de días, nada más".

Eso sí, aclara que no le aparecieron hematomas ni marcas visibles tras el tratamiento, algo que, según apunta, "depende mucho de cada piel".

Los resultados de Rocío

Aunque cada piel y cada persona responden de forma diferente, Rocío ha querido ser completamente sincera sobre los resultados que ha notado tras el tratamiento: "Sobre todo he notado más hidratación y la piel más acolchada, más jugosa al tacto", explica.

Mujer en una clínica estética | Freepik

Sin embargo, la influencer matiza sus expectativas: "No he notado un glow espectacular ni la piel mucho más luminosa, y creo que es importante decirlo. Creo que una persona con la piel más castigada o con más necesidad seguramente notaría el cambio mucho más".

"Yo, que ya parto de una piel bastante cuidada, he notado ese extra de hidratación profunda, pero nada radical. Por eso, siendo totalmente honesta, no sé si lo repetiría a corto plazo", concluye.