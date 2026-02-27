ALFOMBRA ROJA
De Belén Rueda a Penélope Cruz: los peinados más icónicos de la historia de los Premios Goya
Queda muy poco para que el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona acoja los Premios Goya 2026. Repasamos los peinados que han marcado la alfombra roja de la gala del cine español.
En las últimas décadas, los Premios Goya nos han regalado momentos de moda que van mucho más allá del vestido. El peinado ha sido, en muchas ocasiones, el verdadero protagonista de la noche. Si hablamos de perfección constante, es imposible no mencionar a Belén Rueda; la actriz es nuestra referencia absoluta cada año, pero otros nombres han logrado que sus elecciones capilares queden grabadas en la memoria colectiva.
Coletas
En el apartado de las coletas, una de las más recordadas es la que lució la propia Belén Rueda en 2025, una apuesta de inspiración setentera con volumen y tupé que estilizaba su rostro con una sofisticación envidiable.
También en esta categoría, Blanca Suárez rompió moldes en 2014 con una coleta alta y de actitud "alocada" que aportaba un aire rockero muy refrescante.
Más minimalista fue la elección de Sara Sálamo en 2020, quien elevó la sencillez de una coleta pulida decorándola con una cuerda plateada que conectaba visualmente con sus pendientes de brillantes.
Trenzas
Las trenzas han sido otra constante para las que buscan un look artesanal. Carolina Yuste nos sorprendió en 2023 con una trenza de longitud infinita y textura natural.
Mientras que Milena Smit llevó el concepto al extremo en 2022 con unas originales trenzas de estilo boxeador realizadas con mechones enrollados sobre sí mismos.
Si buscamos algo más romántico, el referente es Goya Toledo, que en 2016 deslumbró con una corona de trenzas de estilo griego que sigue siendo una de las opciones más buscadas.
Incluso Paula Echevarría, en 2013, definió una época con su recogido trenzado y flequillo ladeado, tendencia absoluta aquel año.
Moños y accesorios
Si analizamos la evolución de los recogidos, María Pedraza se adelantó al actual clean look en 2019 con un moño alto ultrapulido.
Por su parte, Elena Anaya demostró en 2011 que una diadema brillante es el accesorio definitivo para transformar un moño clásico en un peinado llamativo.
Cabello suelto
El cabello suelto como peinado de gala también ha tenido grandes momentos en los Goya. Como Kira Miró en 2025, con un potente efecto mojado peinado hacia atrás.
O Úrsula Corberó, que en 2018 defendió con una personalidad arrolladora su pixie long rizado.
También ha habido espacio para el glamour clásico: Marta Hazas nos transportó a la estética de la serie Velvet en 2015 con ondas tipo Hollywood.
Mientras que Aitana rompió sus propios códigos en 2021 al lucir abierto su icónico flequillo. También llamó la atención su melena extralarga con raya al lado, que contrastaba con el sentido del flequillo.
Penélope Cruz, en 2024, nos dio una lección de sofisticación con una media melena peinada con mucho volumen, las puntas hacia dentro y una marcada raya al lado que evocaba el glamour de las divas clásicas.
Por último, Mar Saura en 2009 nos dio una lección con un semirecogido ondulado que aportaba un volumen estratégico muy favorecedor.
Extra volumen
Finalmente, los Goya han sido el escenario perfecto para las amantes del volumen extremo. Desde el moño cardado de Cristina Rodríguez en 2017, pura fantasía visual.
Hasta el original recogido de Pilar López de Ayala en 2012, que jugaba con un falso flequillo lateral y una diadema de pedrería.
Cerramos este repaso con el inolvidable cardado hacia arriba de la modelo María Reyes en 2010, un despliegue de altura técnica que tuvo tanto amantes como detractores.
¿Con qué peinados nos sorprenderán este año?
