De Belén Rueda a Penélope Cruz: los peinados más icónicos de la historia de los Premios Goya

En las últimas décadas, los Premios Goya nos han regalado momentos de moda que van mucho más allá del vestido. El peinado ha sido, en muchas ocasiones, el verdadero protagonista de la noche. Si hablamos de perfección constante, es imposible no mencionar a Belén Rueda; la actriz es nuestra referencia absoluta cada año, pero otros nombres han logrado que sus elecciones capilares queden grabadas en la memoria colectiva.

Coletas

En el apartado de las coletas, una de las más recordadas es la que lució la propia Belén Rueda en 2025, una apuesta de inspiración setentera con volumen y tupé que estilizaba su rostro con una sofisticación envidiable.

Belén Rueda | Gtres

También en esta categoría, Blanca Suárez rompió moldes en 2014 con una coleta alta y de actitud "alocada" que aportaba un aire rockero muy refrescante.

Blanca Suárez | Gtres

Más minimalista fue la elección de Sara Sálamo en 2020, quien elevó la sencillez de una coleta pulida decorándola con una cuerda plateada que conectaba visualmente con sus pendientes de brillantes.

Sara Sálamo | Gtres

Trenzas

Las trenzas han sido otra constante para las que buscan un look artesanal. Carolina Yuste nos sorprendió en 2023 con una trenza de longitud infinita y textura natural.

Carolina Yuste | Gtres

Mientras que Milena Smit llevó el concepto al extremo en 2022 con unas originales trenzas de estilo boxeador realizadas con mechones enrollados sobre sí mismos.

Milena Smit | Gtres

Si buscamos algo más romántico, el referente es Goya Toledo, que en 2016 deslumbró con una corona de trenzas de estilo griego que sigue siendo una de las opciones más buscadas.

Goya Toledo | Gtres

Incluso Paula Echevarría, en 2013, definió una época con su recogido trenzado y flequillo ladeado, tendencia absoluta aquel año.

Paula Echevarría | Gtres

Moños y accesorios

Si analizamos la evolución de los recogidos, María Pedraza se adelantó al actual clean look en 2019 con un moño alto ultrapulido.

María Pedraza | Gtres

Por su parte, Elena Anaya demostró en 2011 que una diadema brillante es el accesorio definitivo para transformar un moño clásico en un peinado llamativo.

Elena Anaya | Gtres

Cabello suelto

El cabello suelto como peinado de gala también ha tenido grandes momentos en los Goya. Como Kira Miró en 2025, con un potente efecto mojado peinado hacia atrás.

Kira Miró | Gtres

O Úrsula Corberó, que en 2018 defendió con una personalidad arrolladora su pixie long rizado.

Úrsula Corberó | Gtres

También ha habido espacio para el glamour clásico: Marta Hazas nos transportó a la estética de la serie Velvet en 2015 con ondas tipo Hollywood.

Marta Hazas | Gtres

Mientras que Aitana rompió sus propios códigos en 2021 al lucir abierto su icónico flequillo. También llamó la atención su melena extralarga con raya al lado, que contrastaba con el sentido del flequillo.

Aitana | Gtres

Penélope Cruz, en 2024, nos dio una lección de sofisticación con una media melena peinada con mucho volumen, las puntas hacia dentro y una marcada raya al lado que evocaba el glamour de las divas clásicas.

Penélope Cruz | Gtres

Por último, Mar Saura en 2009 nos dio una lección con un semirecogido ondulado que aportaba un volumen estratégico muy favorecedor.

Mar Saura | Gtres

Extra volumen

Finalmente, los Goya han sido el escenario perfecto para las amantes del volumen extremo. Desde el moño cardado de Cristina Rodríguez en 2017, pura fantasía visual.

Cristina Rodríguez | Gtres

Hasta el original recogido de Pilar López de Ayala en 2012, que jugaba con un falso flequillo lateral y una diadema de pedrería.

Pilar López de Ayala | Gtres

Cerramos este repaso con el inolvidable cardado hacia arriba de la modelo María Reyes en 2010, un despliegue de altura técnica que tuvo tanto amantes como detractores.

María Reyes | Gtres

¿Con qué peinados nos sorprenderán este año?