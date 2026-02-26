Todo lo que debes tener en cuenta antes de comprar un secador

Aunque no lo creas, igual que importa el tipo de electrodoméstico que tienes en casa para limpiar, o la última consola para jugar, el secador también importa. Y el motivo está en su potencia, en si es capaz de eliminar el encrespamiento, los grados de calor, si es regulable o no, o simplemente el material con el que está hecho. Y, pese a que no puede hacer maravillas y devolverle de un día para otro la vitalidad a tu cabello, si que puede protegerlo y secarlo de una forma mucho más segura.

Primero, fíjate en la potencia: para uso en casa, con unos 1.800, 2.000 vatios vas de maravilla. Para las que lo usan a diario o trabajan profesionalmente con el cabello, lo ideal son 2.400 vatios. Esto hace que el secado sea rápido y tu pelo no sufra demasiado con el calor. Después, mira si puedes controlar la temperatura y el flujo de aire. Cada pelo tiene su ritmo y sus ciclos, y poder regularlo evita daños y encrespamiento. Si trae botón de aire frío, mejor que mejor, porque es el truco de peluquería para sellar la cutícula y dejar el pelo brillante.

La tecnología importa y mucho, por eso, siempre recomiendan buscar secadores iónicos, de cerámica o turmalina. Estos aparatos dejan el pelo más suave, manejable y sin frizz, como si te hubieras hecho un tratamiento profesional, que es lo que la gran mayoría busca, no tener que recurrir a la peluquería ni dejarse medio sueldo en hidrataciones y alisados. Y no olvides los accesorios: boquillas, difusores… cada uno ayuda a dar forma y estilo sin complicarte.

Elpeso es fundamental, sobre todo, si te secas el pelo todos los días, elige uno que pese menos de 600 gramos para no acabar con los brazos cansados ni con el pensamiento de no querer seguir. El mango ergonómico y el cable largo con giro libre son detallitos que marcan la diferencia y que hacen la vida mucho más fácil. Fíjate también en filtro desmontable y garantía, y si viajas mucho, opta por modelos compactos y con voltaje dual.