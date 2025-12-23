Cómo recuperar tu piel después del parto: tratamientos prohibidos durante la lactancia

Es muy habitual en mi consulta que cada semana tenga preguntas de este tipo: "doctora, ¿cuándo puedo empezar a hacer algo con mi cara? Ya no me reconozco". Laura llegó a consulta con su bebé de tres meses, ojeras monumentales y esa mezcla de amor infinito hacia su hijo y desconcierto hacia su propia imagen. Esta escena se repite cada semana y lo entiendo perfectamente.

Así cambia tu rostro tras el parto

Durante el embarazo, tus niveles de estrógeno están altísimos y tu piel luce radiante. Tras dar a luz, esas hormonas caen en picado: piel apagada, deshidratada y con menos elasticidad. Súmale la falta de sueño y el estrés, y entenderás por qué tu rostro refleja ese agotamiento.

Además, entre el 50% y el 75% de las embarazadas desarrollan melasma, esas manchas marrones en frente, pómulos y labio superior. En muchos casos desaparecen solas, pero en otros persisten y necesitan tratamiento.

Melasma | iStock

¿Es seguro hacerte tratamientos faciales si estás dando el pecho?

Aquí viene lo más importante, y voy a ser muy clara: si estás en fase de lactancia debes de saber que la inmensa mayoría de tratamientos estéticos están contraindicados. No porque se haya demostrado que son peligrosos, sino porque no existen estudios que avalen su seguridad. Ningún médico responsable va a arriesgarse a que cualquier sustancia pase a la leche materna. Las opciones son muy limitadas.

No obstante, hay algunas opciones de tratamientos en caso de que estés dando el pecho:

Hidrafacial: limpieza profunda e hidratación intensa sin sustancias que penetren al torrente sanguíneo. Devuelve luminosidad sin ningún riesgo.

limpieza profunda e hidratación intensa sin sustancias que penetren al torrente sanguíneo. Devuelve luminosidad sin ningún riesgo. Radiofrecuencia facial: recupera firmeza mediante calor controlado, sin introducir sustancias en el organismo. Segura a partir de las 4-6 semanas del parto.

recupera firmeza mediante calor controlado, sin introducir sustancias en el organismo. Segura a partir de las 4-6 semanas del parto. Cuidados tópicos: limpieza, hidratación y protección solar rigurosa. Parece poco, pero marca diferencia si eres constante.

Y poco más. Sé que es frustrante, pero la seguridad del bebé está primero.

Tratamientos de estética cuando no estás en periodo de lactancia materna

Si no das el pecho: puedes empezar a valorar tratamientos a partir de las 8-12 semanas del parto, siempre con una analítica previa que confirme que tu cuerpo está estabilizado. En estos casos, se puede valorar:

Bioestimulación: regenera la piel desde dentro mejorando calidad y luminosidad.

regenera la piel desde dentro mejorando calidad y luminosidad. Despigmentantes intensos: para tratar melasma persistente con ingredientes prohibidos durante lactancia.

para tratar melasma persistente con ingredientes prohibidos durante lactancia. Peelings superficiales: renuevan la capa externa de la piel y mejoran tono y textura.

Tratamientos contraindicados durante la lactancia

Estos tratamientos requieren un cuerpo completamente estabilizado y están totalmente contraindicados durante lactancia:

Toxina botulínica y rellenos: aunque algunos estudios sugieren que podrían ser seguros, la mayoría de profesionales esperamos al final de la lactancia. No vale la pena el riesgo.

aunque algunos estudios sugieren que podrían ser seguros, la mayoría de profesionales esperamos al final de la lactancia. No vale la pena el riesgo. Peelings medios o profundos y láseres fraccionados: requieren que tu piel esté en condiciones óptimas para cicatrizar y un periodo de recuperación que no es compatible con cuidar a un recién nacido.

Cómo cuidar la piel tras el parto según tu situación

Si estás con la lactancia, mi recomendación como especialista es: hidrafacial cada 3-4 semanas, rutina básica en casa y protección solar extrema. El resto, cuando termines de dar el pecho.

Si no has hecho lactancia materna, a partir de las 8-12 semanas mi recomendación es: hidrafacial, bioestimulación y despigmentantes. A los 3-4 meses, valorar toxina y rellenos si es necesario.

Consejo de una médico estética a una mujer que acaba de ser madre

Cuando Laura salió de consulta, le preparé un plan realista: hidrafacial cada 3 semanas, y cuando terminara la lactancia, valoraríamos tratamientos intensivos. Pero sobre todo le dije: "Laura, tu piel va a recuperarse. Dale tiempo". No tienes que volver a estar como antes. Tienes que encontrar tu nueva versión. Y esa versión necesita paciencia.

La mejor medicina estética del posparto es la que respeta tus tiempos, no la que los acelera.