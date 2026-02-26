El tutorial de Anita Matamoros para lucir unas ondas glam perfectas

Anita Matamoros nos comparte su rutina de ondas para darle un acabado elegante y fresco a nuestro cabello. La creadora de contenido ha revolucionado Instagram con un vídeo en el que explica, paso a paso, cómo consigue esas ondas glam con acabado elegante y fresco que ya son parte de su sello personal. ¿La buena noticia? No necesitas ser peluquera profesional para conseguirlas.

A veces, llevar el pelo suelto puede convertirse en todo un reto, sobre todo cuando quieres un estilo ordenado y además necesitas que sea rápido porque tienes una cena o un evento especial. En esos momentos es clave aprender a dominar la plancha —o cualquier herramienta que te ayude a definir las puntas— para conseguir un acabado pulido y con clase, tal y como nos lo muestra Anita Matamoros.

Con su melena rubia y brillante, demuestra que estas ondas no solo favorecen a su tipo de cabello, sino que son perfectamente adaptables a todo tipo de melenas, convirtiéndose en un recurso infalible cuando buscas un resultado elegante sin complicarte demasiado.

El truco está en la técnica (y en dividir bien el cabello)

Anita empieza por algo clave: organización ante todo. Divide el pelo en cuatro secciones y recoge más de la mitad con una pinza para trabajar poco a poco. Este paso, aunque parezca básico, es el que marca la diferencia entre un peinado improvisado y uno realmente pulido.

Trabajar por partes permite controlar mejor el volumen y asegurarnos de que cada mechón tenga su protagonismo.

La herramienta estrella (pero con alternativa)

Para crear sus ondas, Anita utiliza la Curve Max de GHD, una herramienta pensada para conseguir ondas amplias y definidas con facilidad. Eso sí, si dominas la plancha tradicional, también puedes lograr el mismo efecto.

El truco está en coger mechones finitos, envolverlos alrededor de la herramienta en dirección hacia fuera (esto es clave para ese efecto sofisticado) y mantener unos segundos. Después, los recoge con una pinza mientras se enfrían para que la onda aguante mucho más tiempo. Un pequeño gesto que marca una gran diferencia.

El paso que nunca debes saltarte

Anita lo recalca: protector térmico siempre. No es negociable. Si queremos mantener el cabello sano, brillante y con movimiento natural, debemos protegerlo del calor. Porque sí, las ondas glam están de moda, pero el pelo bonito empieza por un pelo cuidado.

El toque final: naturalidad ante todo

Una vez toda la melena está ondulada (puedes optar por colocar pinzas solo en la parte inferior si buscas un resultado más relajado), llega el momento mágico: cepillar suavemente.

Este paso libera las ondas más marcadas y les da ese acabado desenfadado, natural y orgánico. Nada de rizos rígidos o efecto postizo. El objetivo es un look elegante pero fresco, perfecto tanto para un evento especial como para una cena improvisada.

Quizás sea tu look para este sábado...

Con este tutorial, Anita demuestra que el secreto no está en complicarse, sino en saber cómo trabajar el volumen y respetar la estructura del cabello. ¿El resultado? Una melena con movimiento, cuerpo y ese aire glam que tanto favorece.

¿Te atreves a probar las ondas al más puro estilo Anita Matamoros?