El cepillo viral que promete uno rizos a lo Bridgerton: marcados y con volumen

Si tienes el pelo fino y rizado, sabes que no es lo mismo tener ondas sueltas que conseguir auténticos bucles definidos. Y justo eso es lo que ha querido demostrar @LaChicaBona en uno de sus últimos vídeos de TikTok: pasar de un rizo ligero a unos tirabuzones más estructurados, casi de época... "Yo quiero bucles, yo quiero ser una Bridgerton", bromea.

El secreto no está solo en el producto, sino en el cepillo adecuado y en cómo se utiliza.

El cambio está en el cepillo

En el vídeo, explica que hasta ahora utilizaba dos tipos de cepillos:

Uno que dejaba el rizo muy suelto y poco estructurado.

Otro con púas más marcadas que ayudaba a definir algo más, pero sin llegar al efecto tirabuzón que buscaba.

El nuevo cepillo —específico para definición de rizos— permite crear bucles más cerrados y uniformes, gracias a la forma en la que distribuye el cabello y guía el patrón natural del rizo.

La clave está en no peinar todo de una vez. Recomienda hacer particiones en el cabello y trabajar mechón a mechón con el cepillo definidor. Así se consigue que cada sección tenga su propia forma y no se pierda definición.

El tip extra para pelo fino y rizado

Uno de los consejos más interesantes que comparte es sobre el uso de productos. Si tienes el pelo fino y rizado, propone dejar de lado el gel tradicional.

En su caso, asegura que le funciona mucho mejor la crema de peinar, aplicada en cantidad generosa. ¿Por qué? Porque fija el rizo sin dejarlo rígido, sin ese efecto tieso ni la sensación de mechones separados o poco integrados.

El proceso sería así:

1. Aplicar bastante crema de peinar sobre el cabello húmedo.

2. Peinar primero con un cepillo de púas más separadas para desenredar.

3. Después, utilizar el cepillo específico para definir y marcar los bucles.

Mujer con el pelo rizado | Freepik

Cómo secarlo sin arruinar el trabajo

Una vez definidos los tirabuzones, llega el momento crítico: el secado. Aquí insiste en algo fundamental: usar difusor, pero sin tocar los rizos.

Nada de manipularlos mientras están húmedos. El objetivo es dejar que el patrón creado con el cepillo se asiente y se fije con el calor suave del difusor.

Cuando el cabello esté completamente seco, puede quedar un poco duro —lo que se conoce como efecto crunchy—, pero eso tiene solución.

Cómo deshacer el crunch sin perder definición

Para suavizar el resultado sin eliminar la forma del rizo, propone un gesto sencillo como es colocar la mano bajo las puntas y presionar suavemente hacia arriba, en movimientos delicados.

Este gesto rompe la rigidez superficial sin deshacer el bucle. Si algún mechón queda demasiado grueso, también se puede separar ligeramente con los dedos para equilibrar el volumen.

El resultado: rizos definidos, elásticos y con movimiento, pero sin rigidez artificial.

El toque final: recogidos que potencian el rizo

Una vez conseguido el efecto bucle romántico, el peinado puede adaptarse. Desde dejar la melena suelta hasta recogerla en un moño desenfadado o un semirrecogido que estilice el rostro.

Porque el objetivo no es solo definir el rizo, sino construir un look con intención, más pulido y con personalidad.