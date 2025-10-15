Cómo iluminar la ojera sin corrector: el truco de Alejandra Navarro para conseguir efecto buena cara al instante

Alejandra Navarro ha compartido con sus seguidores una alternativa sencilla para quienes no se sienten cómodas usando corrector. Y es que ella misma ha reconocido que es muy exigente con este tipo de productos, sobre todo porque tiene la zona del contorno de ojos seca y muchos correctores le dejan un acabado cuarteado.

"Soy muy exquisita con los correctores, no me gusta que me resequen ni que me cuarteen la zona", explicaba la creadora, que ha encontrado una forma diferente de iluminar la mirada sin necesidad de usar antiojeras.

Su truco consiste en aplicar iluminador directamente sobre la ojera, un gesto rápido que da luz y aporta un brillo saludable sin cubrir en exceso. Así logra ese efecto buena cara al instante, con un resultado más natural y favorecedor que el de un corrector clásico.

Cómo conseguir el efecto buena cara sin corrector

La técnica de Alejandra tiene dos pasos muy sencillos. Primero, recomienda usar un iluminador cremoso, que se funda bien con la piel y no deje sensación de tirantez. Los formatos líquidos o en crema son perfectos porque reflejan la luz de forma suave, sin marcar las líneas de expresión.

Después de aplicarlo, utiliza el dedo anular para extender una crema hidratante muy nutritiva por encima del iluminador. Este gesto final mantiene la zona flexible y evita que se reseque con el paso de las horas.

El resultado es inmediato: una mirada más despierta, una piel luminosa y ese toque de frescor que da la sensación de haber dormido ocho horas, aunque no sea así.

Los productos que utiliza Alejandra Navarro

Para conseguir este acabado tan natural, Alejandra utiliza el iluminador de la marca Saie, un producto con brillo sutil, sin purpurina, formulado con glicerina y escualeno vegetal para mantener la hidratación y la elasticidad del contorno.

Como paso final, aplica la crema Egyptian Magic, un clásico de la cosmética multiusos que hidrata en profundidad y puede usarse tanto en el rostro como en labios o cutículas. Esta crema sellante evita la sequedad y potencia aún más la luminosidad de la zona.

Un truco sencillo, rápido y con efecto inmediato que demuestra que a veces, menos es más. Y que iluminar la ojera sin corrector puede ser el mejor secreto para conseguir un auténtico efecto buena cara.