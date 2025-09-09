El aceite de oliva que usas en tus ensaladas puede ser tu mejor aliado contra las arrugas: hidrata, rejuvenece y alisa

El aceite de oliva es rico en antioxidantes y vitaminas A y E, nutrientes clave para mantener la piel firme y protegida, pero además, estimula la producción de colágeno, compuesto por el que, cuando se sufre una pérdida, aparecen principalmente las arrugas, ya que es la proteína que mantiene la piel tersa y elástica. Así que aquí te enseñamos a utilizar este remedio casero, tan fácil como accesible, para rejuvenecer la piel.

Aceites de oliva sin marca | Pixabay

El método paso a paso:

Limpia tu rostro antes de dormir y, con la piel aún húmeda, aplica una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra en las zonas donde tengas arrugas.

Con las yemas de los dedos, masajea en círculos durante unos minutos para favorecer la circulación y hacer que la piel absorba mejor el aceite.

Deja que actúe durante toda la noche y, al despertar, enjuaga tu cara con agua tibia.

Lavarse la cara | Pexels

Repite este ritual con regularidad por varias semanas, te ayudará a notar una piel más elástica y con menos signos de la edad. Ten presente que, aunque el aceite de oliva es una alternativa natural, cada persona tiene un tipo de piel que reacciona de manera distinta. Haz una prueba para ver cómo te va a ti antes de realizarlo de manera constante y, si tienes alguna duda, consulta a un especialista.