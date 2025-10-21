La enorme colección de perfiladores de Raquel Reitx: hay más de 100

El maquillaje no solo es una herramienta para realzar la belleza, sino también una forma de expresión personal que permite jugar con colores, texturas y estilos según la ocasión o el estado de ánimo.

Cada producto tiene su función específica y puede marcar la diferencia entre un look sencillo y uno impactante, convirtiéndose en un aliado imprescindible para quienes buscan perfección y creatividad en su rutina de belleza.

Dentro de todos los productos, los lip liners se han convertido en un básico indispensable. Los delineadores no solo definen el contorno de los labios, evitando que el labial se corra, sino que también potencian la intensidad del color y permiten crear efectos de volumen.

La colección de Raquel Reitx

Influencers como Raquel Reitx lo saben bien: los lip liners son esenciales para conseguir un acabado impecable y duradero en cualquier maquillaje. En sus redes, Raquel ha mostrado su extensa colección, dejando claro que para ella este producto es simplemente insustituible.

A través de TikTok, ha enseñado cómo organiza sus aproximadamente 100 lip liners en un estuche, mostrando no solo la variedad de tonos, sino también su implicación por mantenerlos ordenados y accesibles. Esta dedicación refleja cómo cada detalle cuenta a la hora de lograr un maquillaje perfecto.

La función del lip liner

Este producto está diseñado para delinear los labios, es decir, definir su contorno para aportar volumen, además de contribuir a una mayor duración del maquillaje.

A pesar de que para muchas personas su uso es opcional, puede ser un paso que marque la diferencia en el resultado final de un maquillaje.

Y es que la aplicación del lip liner puede ofrecer las siguientes ventajas:

Definición de la forma de los labios con mayor precisión.

Prevención que el labial se difumine, creando una barrera que evita que se borre o corra el color del pintalabios.

Mejor control del tamaño y forma de los labios, ideal para crear un efecto de mayor volumen o corregir asimetrías.

Posibilidad de potenciar la naturalidad o bien lograr looks más intensos y sofisticados.

Proporciona un acabado más pulido y profesional.

Para obtener mejores resultados

Ahora que ya conoces los motivos por los cuales debes empezar a hacerte el contorno de labios, te presentamos algunos aspectos que debes tener en cuenta para obtener mejores resultados:

Tu tono de piel: debes considerar los tonos nude, rosados o rojos que complementen mejor tu color de piel natural.

El acabado deseado: a través de prueba y error, averiguarás el acabado que deseas, desde natural a intenso, con efecto volumen o corrección.

Estilo personal: debes optar por tus gustos más personales, dependiendo de si te gustan más los looks minimalistas o bien los más sofisticados.

Armonía con el labial: un aspecto a tener en cuenta es escoger un delineador que vaya a juego con el tono del labial, para lograr un acabado más natural.

Como hacerte un lip liner

Puedes escoger el tono de tu delineador de labios de dos maneras: combinándolo con el color natural de tus labios para crear un efecto de mayor volumen, o realzando el color de tu labial para experimentar con nuevas combinaciones.

Una vez escogido, debes seguir estos pasos:

1. Cubre los labios con corrector o base de maquillaje para desdibujar su línea natural.

2. Para definir la forma, comienza por delinear el arco de cupido siguiendo la línea natural o ajustándola según tu preferencia.

3. Traza suavemente los contornos, manteniendo la mano firme y movimientos delicados, y rellena parcialmente los labios con el mismo lápiz si quieres mayor duración.

4. Después, aplica el labial elegido sobre el delineado y difumina ligeramente para un acabado más natural.

5. Finalmente, presiona suavemente con un pañuelo para eliminar el exceso y fijar el color, asegurando que tu maquillaje se mantenga perfecto por más tiempo.

6. Si usas brillo, colócalo solo en la parte central de los labios para un efecto más carnoso.

Con estos trucos y consejos con los que has aprendido para qué sirve el delineador de labios y cómo lo debes aplicar, seguro que no habrá día en que no lo uses para tu maquillaje.