NUEVA CASA EN MADRID
Alba Díaz enseña cómo está Vicky Martín Berrocal de involucrada en la reforma de la nueva casa de su hija
Hace aproximadamente un mes, Alba Díaz compartió con sus seguidores la feliz noticia de que se había comprado su primera casa. Un piso, situado en Madrid, y que está reformando al completo. Una obra en la que Vicky Martín Berrocal está participando de forma activa, como nos ha mostrado la propia influencer.
A sus 25 años, Alba Díaz ha dado un paso muy importante en su vida: la hija de Vicky Martín Berrocal se ha comprado una casa. Una feliz noticia que anunció, hace un mes, a través de las redes sociales compartiendo este reels con todos sus seguidores... Una nueva aventura para ella de la que su madre se siente muy orgullosa: "Cómo me hace de feliz verte cumplir sueños! Te amo vida mía", le comentaba en este mismo post.
Aunque ha desvelado más detalles sobre su nueva casa, sí que sabemos que este domicilio se encuentra en Madrid, donde también reside actualmente su madre, que el año pasado también estrenaba casa en la capital.
Una nueva casa que está reformando por completo y que, como ha mostrado Alba Díaz a través de sus stories, su madre está participando activamente ayudándola con consejos respecto a la obra que está realizando y a su futura decoración.
"Lo tiene todo claro, jajajajajajajaja. Que maravilla tenerla, me está ayudando tanto...", escribe Alba junto a esta imagen donde vemos a la diseñadora completamente involucrada entre ladrillos y cemento.
Desde hace años, Alba Díaz se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas del panorama español. Un trabajo que parece que ha dado sus frutos convirtiéndose, por suerte, en propietaria.
