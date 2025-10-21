LLEVABAN DOS AÑOS JUNTOS
Cecilia Gómez confirma su ruptura con César González de la Riva, un detective privado al que conoció en un plató
Cecilia Gómez ha reaparecido públicamente ante los medios este lunes en la XVIII Premios Academia del Perfume 2025. Allí, la famosa bailaora de flamenco ha dedicado unos minutos a la prensa y ha confirmado que ha roto con César González de la Riva, con quien llevaba ya dos años de relación.
Además de su carrera como bailaora flamenca, el nombre de Cecilia Gómez ha estado muy presente dentro del mundo del corazón.
Durante su carrera profesional, Cecilia ha trabajado junto a importantes figuras de la danza flamenca como Joaquín Cortés o Sara Baras. En 2010 creó su propia compañía de baile. Pero, en los últimos años, tuvo que alejarse de los escenarios por una grave lesión cervical que le obligó a pasar hasta en cinco ocasiones por quirófano. Problemas de salud que le hicieron reinventarse y actualmente trabaja como coach.
Cecilia también ha sido conocida por sus relaciones: desde la que mantuvo con el famoso torero, Fran Rivera, hasta su compromiso con el cirujano plástico, Marco Vricella. La última conocida ha sido con César González de la Riva, un detective privado al que conoció en un plató de televisión y del que hablaba así hace tan solo unos meses: "Estoy feliz, feliz. La verdad es que he encontrado la estabilidad, la tranquilidad. Nos hemos conocido además en un momento muy bueno para los dos el encontrarnos y espero que sea para toda la vida". Pero parece que no...
Este lunes, Cecilia Gómez ha reaparecido ante los medios durante la gala de los XVIII Premios Academia del Perfume 2025, que se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí, tras posar en el photocall, la coach dedicaba unos minutos a los medios y confirmaba su ruptura con César González de la Riva tras dos años juntos. Aunque asegura que mantienen una buena relación: "Todo bien, con muy buena amistad, que es lo importante, y bueno, son etapas, como antes, son etapas".
