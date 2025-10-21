El look celestial de Rosalía para presentar LUX en Madrid: moda, simbolismo y estética divina

Rosalía, después de varias semanas soltando pistas a través de sus redes sociales sobre un nuevo álbum que está a punto de salir a la luz, por fin ha anunciado la fecha de su lanzamiento: el próximo 7 de noviembre.

Lo hizo ayer, delante de miles de personas, en la Plaza de Callao, en Madrid. Ella apareció conduciendo un coche deportivo, con el volante a la derecha y del cual colgaba un rosario del retrovisor delantero.

Ella ha acompañado a todos sus fans en el descubrimiento de este nuevo álbum, y es por eso que también quiso estar en Callao para vivir la reacción de sus oyentes al descubrir la portada y la fecha de estreno. Se bajó del coche e hizo una carrera junto a sus seguidores y muchos flashes.

Rosalía dando las gracias a sus fans | Instagram, @rosalia.vt

Para ello, la cantante catalana fue vestida para la ocasión, con detalles que, por pequeños que parezcan, son un gran guiño a la estética de su nuevo álbum.

Un poco sobre el disco

Antes de adentrarnos en el espectacular look de Rosalía, es importante tener en cuenta la estética del nuevo lanzamiento, ya que va acorde con las piezas de ropa que escogió.

El álbum se llama LUX, luz en latín, y la estética es religiosa, una faceta de Rosalía que ya hemos visto en algunas canciones, como en G3N15. De hecho, bíblicamente hablando, la luz es un elemento divino que simboliza la creación, la verdad, la sabiduría y la bondad: Dios es luz.

Así pues, para este nuevo álbum, la cantante deja atrás la estética industrial de Motomami, su último álbum, para dar la bienvenida a una era más pura, espiritual y repleta de referencias visuales.

Esta nueva cara también la ha mostrado en su Instagram, para que todos sus oyentes descubrieran, poco a poco, cuál iba a ser la estética de LUX. Lo ha hecho con fotos y vídeos de rosarios, de instrumentos eclesiásticos y de partituras con melodías más clásicas.

El vestido

Para la ocasión, Rosalía optó por un look de estilo victoriano compuesto por dos piezas: una falda blanca voluminosa, aireada y amplia en la parte de abajo y una camisa beige con botones para la parte superior.

Siguiendo con la estética religiosa, el color del outfit no es casualidad. Y es que el blanco simboliza la pureza, la luz, la gloria, la alegría y, también, un nuevo comienzo. Además, se asocia con lo divino, la santidad y los actos sagrados.

En los pies, la cantante optó por unas manoletinas, para ir cómoda y poder correr junto a sus fans. En contraste con el blanco, para los zapatos escogió el color rojo, que simboliza la sangre de Cristo, la redención y el amor divino.

El detalle del pelo

Aunque su look fue muy admirado por todos los presentes, lo que realmente se llevó toda la atención fue el detalle que se hizo en el cabello: se tiñó una aureola en el pelo, un círculo luminoso que suelen tener las personas o imágenes sagradas.

Este detalle representa la gloria celestial y la conexión con lo sagrado, además de manifestar la luz divina, la santidad y la cercanía con Dios. De nuevo, Rosalía ha dejado claro cuales son las intenciones y la estética de este nuevo disco.

Más sobre el lanzamiento del álbum

Después de la noche de ayer, Rosalía ha hecho una declaración de intenciones: LUX es un álbum con mucho empeño y arte y con una simbología religiosa como protagonista, reflejando una figura casi divina que se eleva por encima de lo terrenal.

Un hecho que sus fans ya habían averiguado gracias a sus publicaciones, como la de su viaje a Varsovia donde lució una camiseta que decía God Complex, un concepto que proyecta una sensación de poder, perfección y autoridad espiritual.

La portada, que se proyectó en diversas pantallas de Callao, también sigue la misma estética: aparece ella vestida de monja y con los labios en dorado, cuyo significado es la divinidad, la realeza, la eternidad y la pureza.