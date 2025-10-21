Con un simple masaje capilar diario, conseguirás que el pelo te crezca más

A veces sentimos que nuestro pelo no tiene la misma fuerza que antes, que ha perdido volumen o se rompe con facilidad. Esto puede deberse a muchas causas, entre ellas: estrés, ansiedad, mala alimentación o la más habitual, el uso excesivo de la plancha. Pero, no todo tiene que ver con lo que hacemos, la genética juega un papel fundamental ya que las personas tienen ciclos de crecimiento diferentes.

Planchar pelo con frizz | iStock

Por eso, si lo que te preocupa es que tu pelo se quede en pausa, el masaje capilar es uno de los trucosde belleza más antiguos y utilizados. Y es que, con tan solo unos minutos de estimulación al día, puede haber una diferencia en la textura y vitalidad del cabello.

Esto se debe a que al masajear la cabeza, mejora la circulación de la sangre haciendo que lleguen más nutrientes a los folículos pilosos que son unos "mini vasitos" dentro de la piel que sujetan el cabello y aportan nutrientes.

Y para llevar a cabo el procedimiento, sólo hay que masajear la cabeza con la yema de los dedos, realizando movimientos suaves y circulares por toda la cabeza. Recuerda no ejercer mucha presión ni clavarte las uñas.

Puedes hacerlo con las manos o con un cepillo específico con cerdas de silicona que favorecen la exfoliación, estimulación y relajación del cuero cabelludo. Además, existen aceites especiales como complemento a estos masajes que ayudan al crecimiento del pelo o a su recuperación si fuese necesaria. Son el romero, coco o ricino.

Aceite para el pelo | iStock

Al finalizar el ejercicio, es recomendable dar pequeños toques por todo el cuero cabelludo y luego deslizar las manos, desde la frente a la nuca. Estos pasos adicionales ayudarán a relajar la zona y mantener estimulados los folículos.