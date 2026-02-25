Los recogidos para pelo rizado más favorecedores y fáciles de hacer según los expertos

El volumen, el frizz, la textura seca o esos pelitos rebeldes que parecen tener vida propia pueden hacer parecer que recoger el pelo rizado parezca misión imposible. Y si hablamos de un recogido elegante que aguante todo el día sin abusar de gomina, la cosa se complica todavía más.

Pero lo cierto es que el rizo no es un enemigo del recogido. Más bien al contrario, ya que la clave está en cómo lo trabajamos. Desde los salones Llongueras lo tienen claro: el cabello rizado es mucho más versátil de lo que pensamos.

Así lo explica Alberto Sanguino, estilista capilar y Education Manager de la firma, que asegura que "el pelo rizado es súper fácil de recoger, tanto en casa como en la peluquería". En este artículo te explicamos las claves para peinar este tipo de cabello de manera sencilla y muy práctica.

Mujer con el pelo rizado | Pexels

Recogidos naturales

Si algo marca esta temporada es la naturalidad, tanto en belleza como, en este caso, en peinados. Se llevan los recogidos que parecen hechos sin esfuerzo, sin rigidez y sin exceso de producto.

"Cuanto más irregular y más natural, mejor queda", explica el experto. Nada de marcar primero todo el cabello con tenacilla para después recogerlo. La idea es respetar el rizo real y no forzarlo a una forma que no es la suya.

Para conseguir ese efecto actual y desenfadado, son recomendables los siguientes consejos:

Trabajar el cabello con difusor a la hora del secado para potenciar el rizo natural.

Evitar peines y cepillos.

Recogerlo únicamente con los dedos.

Pellizcar mechones para dar volumen a la melena.

Soltar algunos pelitos estratégicamente alrededor del rostro.

El resultado de estos trucos es un recogido con movimiento, textura y personalidad.

Mujer de pelo rizado recogiéndoselo en una coleta | Freepik

Recogidos que favorecen

Aunque el cabello rizado tiende a encoger cuando lo manipulamos, también tiene la gran ventaja de fijar mejor las formas y disimular las horquillas con facilidad. Entre las opciones más favorecedoras de recogidos destacan estas tres:

1. Recogido alto desenfadado: Perfecto para estilizar el rostro y dar protagonismo al cuello y los pómulos, es ideal para eventos o para elevar un look sencillo.

2. Moño bajo irregular: Elegante y versátil, funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales si añadimos algún accesorio.

3. Recogido medio con mechones sueltos: Equilibrado y muy adaptable, permite jugar con el volumen y dejar flequillos o mechones frontales que suavizan las facciones.

Mujer de pelo rizado con un recogido desenfadado | Pexels

La altura importa

Uno de los trucos más interesantes es adaptar la altura del recogido al tipo de forma que tiene nuestra cara. No es lo mismo recoger el cabello en la zona alta que en la baja.

Un recogido elevado puede alargar visualmente el rostro, mientras que uno más bajo suaviza las facciones. El punto medio suele ser el más equilibrado para todo tipo de rostros y formas de la cabeza.

El cabello rizado, además, permite jugar con la forma y el volumen de manera muy sencilla: se puede sujetar con goma, con horquillas o incluso con palos, como se utiliza en técnicas japonesas. Con cualquiera de estos elementos el peinado siempre mantiene una estructura natural que favorece.

Mujer de pelo rizado con un recogido | Pexels

Menos producto, más textura

Uno de los errores más habituales es intentar domar el rizo en exceso. El frizz ligero y la textura forman parte del encanto de este tipo de pelo. El truco no está en controlar cada mechón, sino en dirigir el volumen hacia donde más favorece.

Lo más recomendable es ahuecar en la zona de la coronilla, soltar mechones estratégicos a los lados del rostro y trabajar solo con las manos. De esta manera el resultado será mucho más moderno y favorecedor.

Porque si algo deja claro esta temporada 2026 es que el recogido perfecto no es el más pulido, sino el que parece espontáneo y natural. Y en eso, el cabello rizado juega con ventaja.