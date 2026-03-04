Denim Blossom: la nueva colección primaveral de Mercadona que iluminará tu temporada

Su nueva propuesta de primavera aterriza en marzo en todas sus tiendas con un concepto tan atractivo como sugerente: Denim Blossom, una colección que juega con los contrastes y captura la dualidad entre la rudeza del tejido denim y la delicadeza de los bordados florales.

El resultado es una línea fresca, versátil y luminosa que promete convertirse en imprescindible esta temporada. Está compuesta por cuatro productos clave: Active Glow Primer, Paleta de Sombras, Iluminador tricolor y Bálsamo Labial, diseñados para crear looks suaves, favorecedores y llenos de luz. Una combinación equilibrada entre naturalidad y sofisticación.

Denim Blossom | Mercadona

Preparar, iluminar y potenciar: la clave está en la piel

Si algo tenemos claro es que un buen maquillaje empieza mucho antes del color. Empieza en la preparación.

Por eso, la colección incluye el Active Glow Primer, una prebase efecto luminoso que combina tratamiento y frescura en un solo gesto. Su textura incorpora esferas encapsuladas que liberan vitamina A al aplicarla, ayudando a mejorar la apariencia de la piel mientras aporta un efecto glow inmediato.

Active Glow Primer | Mercadona

El resultado es una piel más lisa, uniforme y radiante desde el primer momento. Actúa como el lienzo perfecto: prolonga la duración del maquillaje y potencia su acabado. Ideal para quienes buscan ese efecto buena cara natural tan propio de la primavera, sin necesidad de recargar la base.

Una mirada que florece: la Paleta Denim Blossom

¿Y qué sería de una colección primaveral sin una paleta versátil y luminosa?

La Paleta de Sombras Denim Blossom reúne cinco tonos armonizados pensados para adaptarse a cualquier ocasión. La selección no es casual:

Dos tonos nude mate que unifican el párpado y sirven como base.

Un tono perlado que aporta un punto estratégico de luz.

Dos rosas luminosos que suavizan y realzan la mirada.

Paleta de Sombras Denim Blossom | Mercadona

La combinación permite crear desde maquillajes muy naturales para el día hasta propuestas más intensas y sofisticadas para la noche. Su textura es fácil de difuminar, modulable y cómoda de trabajar, lo que facilita jugar con las capas y la intensidad.

Es, en definitiva, una paleta pensada para simplificar: pocos tonos, bien elegidos, que funcionan entre sí y encajan con cualquier estilo.

Iluminador tricolor: luz personalizada en un solo gesto

La luz es uno de los grandes protagonistas de esta colección, y el iluminador en polvo tricolor lo confirma.

Diseñado para aportar un brillo natural, combina tres tonos que pueden utilizarse por separado o mezclados, permitiendo personalizar el acabado según el efecto deseado. Más sutil para el día, más intenso para un look especial.

Iluminador tricolor | Mercadona

Su fórmula es modulable, se difumina con facilidad y se integra sin esfuerzo en la piel, evitando el efecto parche. Además, su formato compacto lo convierte en un básico práctico para llevar en el neceser y realizar retoques fuera de casa.

Un gesto rápido que transforma el maquillaje y aporta dimensión al rostro.

Un toque final que habla de ti: bálsamo labial efecto pH

La colección se completa con un producto tan sencillo como eficaz: un bálsamo labial cremoso que reacciona al pH del labio y revela un tono personalizado.

Bálsamo labial | Mercadona

No es solo maquillaje, es cuidado. Su fórmula fundente hidrata en profundidad, suaviza y deja un acabado brillante y saludable. El color se adapta a cada persona, potenciando el tono natural del labio con un efecto favorecedor.

Es ese tipo de producto que funciona tanto solo como combinado con otros labiales, y que termina convirtiéndose en imprescindible dentro del bolso.

Denim Blossom: versatilidad con personalidad

Denim Blossom no es solo una colección de maquillaje; es una propuesta pensada para acompañar la transición de temporada. Tonos suaves, texturas cómodas y productos versátiles que permiten jugar con la luz sin perder naturalidad.

Cuatro esenciales que combinan fuerza y delicadeza, como el propio concepto que los inspira. Una colección que demuestra que la primavera también puede llevar carácter.

Y sí, todo apunta a que volverá a agotarse antes de lo que imaginamos. Entra y descubre todos los productos.