Cómo teñir las canas sin tintes: Solo necesitas 3 cosas que seguro tienes en casa

Cuando te planteas utilizar algún colorante para teñir tu melena, ya sea porque has decidido que esto de lucir las canas no es lo tuyo, o porque quieras cambiar la tonalidad natural de tu cabello, puede que te plantees si hay opciones de tinte que no tengan componentes químicos.

No estamos hablando de productos de peluquería que no tengan amoniaco, sino de alternativas totalmente naturales que impliquen cero químicos.

Desde NovaMás te decimos que sí, que hay varias opciones, y una de ellas es una mezcla que puedes hacer tranquilamente desde casa echando mano de productos que tengas en ladespensa. Solo necesitas tres ingredientes: té, cacao y yogur.

La receta la hemos sacado de @saludyconciencia, quien se ha atrevido a probarlo y está encantada con los resultados.

Adiós a los químicos: receta casera para teñirte el pelo

Si quieres tapar tus canas de una forma respetuosa con tu melena y con tu cuero cabelludo y te decantas por un colorante elaborado 100% con ingredientes naturales, es importante que seas constante y paciente, porque este tipo de mezclas pueden requerir varias aplicaciones antes de notar resultados significativos.

Para empezar, tienes que elegir bien los ingredientes: té, cacao y yogur.

Mezcla de peluquería | Pexels

¿Cómo preparar la mezcla del colorante?

Coge una cazuela pequeña, vierte en ella dos vasos de agua y ponla a fuego lento. Incorpora cuatro sobres de té y déjalos reposar dos horas. A esta mezcla le añades dos cucharadas soperas de cacao en polvo y un yogur griego natural.

Según la tonalidad de tu cabello necesitas elegir una infusión u otra. Si tienes el pelo negro, la infusión adecuada para ti es la de café; si lo tienes rojizo, el té más adecuado para tu color es el de flor de Jamaica y remolacha, si lo tienes rubio, la manzanilla y la camomila serán tus mejores aliados.

Una vez que tengas preparada la mezcla, solo tienes que aplicarla directamente en el cabello. La gran ventaja de este colorante natural es que al no tener químicos puedes esparcirlo directamente con tus manos, sin necesidad de guantes ni de ningún pincel.

Aplícalo como normalmente lo harías, desde las raíces hasta las puntas y déjalo actuar durante media hora.

Beneficios para el cabello de los ingredientes naturales

Utilizar ingredientes naturales para tintar el cabello supone, en primer lugar, evitar la irritación, las reacciones alérgicas, la deshidratación y la acumulación de residuos que afectan directamente al folículo piloso, entre otros efectos nocivos. Además, aportarás todos los nutrientes de los ingredientes naturales al cabello.

El cacao, por ejemplo, contiene antioxidantes y aceites naturales que pueden aportar brillo y suavidad al cabello, dejándolo con un aspecto saludable. Además, es rico en minerales como el magnesio y el hierro, que fortalece el cabello y reduce la rotura. Por último, el cacao en polvo ayuda a exfoliar y limpiar el cuero cabelludo, lo que puede ser beneficioso para la salud general del cabello.

El yogur, por su parte, es una fuente de humedad natural y proteínas que hidrata el cabello seco y quebradizo. También actúa como acondicionador, dejando el cabello suave y manejable.