Esta rutina de skincare es ideal si te preocupan los poros abiertos

Tener un cutis libre de imperfecciones y marcas de acné se ha convertido en una de las principales preocupaciones estéticas de los últimos años. Tanto es así, que prácticas como el skincare coreano han sido extendidas por todo el mundo. La arcilla verde, en cambio, es un producto extraído de depósitos naturales en países como Francia, por lo que ha sido utilizada durante siglos por los occidentales.

Limpieza facial | Pexel

Los beneficios de la arcilla son múltiples, ya que se encarga de extraer el exceso de grasa y estimula la circulación sanguínea de nuestro rostro, mejorando el tono y vitalidad de la piel. Sus componentes minerales absorben el sebo acumulado en los poros obstruidos, lo que elimina toxinas e impurezas.

Los poros abiertos no se pueden cerrar del todo, pues son una parte esencial de nuestra salud cutánea. Lo que sí podemos hacer es minimizar su textura, manteniéndolos limpios y menos visibles. Para elaborar esta mascarilla casera necesitarás una cucharada de arcilla verde y otra de agua de rosas o agua filtrada, aunque si lo prefieres, también puedes comprarla ya hecha.

Pasos a seguir:

1. Lava muy bien tu rostro y seca la zona.

2. Aplica la mezcla evitando el contorno de los ojos.

3. Una vez aplicada, déjala actuar durante 10-15 minutos.

4. Cuando se haya secado, enjuágala con agua tibia y retírala con suavidad mediante movimientos circulares.

Este tratamiento se puede realizar entre 1 y 2 veces por semana y sirve especialmente para pieles mixtas, grasas o con tendencia acnéica.

Así que ya sabes, si las imperfecciones y el aspecto de los poros abiertos te causa inseguridad, esta es tu señal para integrar las mascarillas de arcilla verde en tu rutina de cuidado facial. La clave para mantener una piel uniforme y saludable es la constancia.